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        UMKE gönüllülerinden kaza yapan minibüsteki yaralıları kurtarma tatbikatı

        TRABZON´daUlusalMedikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü olmak isteyenlere, Kayabaşı Yaylası´nda tatbikat düzenlendi; yaralı kurtarma ve doğada hayatta kalma eğitimleri verildi. Gönüllü sağlıkçılar, senaryo gereği yaylada turistleri taşıyan minibüsün kaza yapmasıyla yaralananlara ilk yardımda bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:06
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        UMKE gönüllülerinden kaza yapan minibüsteki yaralıları kurtarma tatbikatı
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        Sağlık Bakanlığı´na bağlı gönüllü sağlıkçıların katıldığı UMKE ekibi tarafından Trabzon´da yeni gönüllüler için eğitim tatbikatı düzenlendi. Akçaabat ilçesi Kayabaşı Yaylası´nda 5 gün süren tatbikata UMKE gönüllüsü olmak isteyen Trabzon, Gümüşhane ve Giresun illerinden gelen 25 sağlık personeli katıldı. 3 gün teorik eğitimin ardından gönüllüler Kayabaşı Yaylası´nda 2 gün boyunca yapılan kampta pratik eğitim aldı. Sağlık personellerine kampta afet ve acil durumlarda lojistik destek sağlama, dar alanda enkaz altından medikal kurtarma ve müdahale, zorlu parkurda zamana karşı yarış, çoklu trafik kazasında yaralı kurtarma, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırı veya tehditlerde medikal müdahale gibi temel eğitimler verildi.

        YAYLADA KAZAZEDELERE KURTARMA EĞİTİMİ

        Kampın son gününde çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatı da yapıldı. Senaryo gereği Kayabaşı Yaylası´nda turistleri taşıyan minibüsün kaza yaptığı kazada; yola savrulan yaralılara UMKE ekipleri tarafından müdahale edildi. Tatbikat gereği kurulan Acil Müdahale Ünitesinde ilk tedavileri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hava koşulları ve coğrafi şartların zorluğuna karşı dayanıklılık ve hayatta kalma mücadelesi veren gönüllülerin aldığı eğitimler, komando eğitimlerini aratmadı. 

        'VERİMLİ VE EĞİTİCİ GEÇTİ'

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