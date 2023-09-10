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        Trabzonspor, Pepe´yi 1 yıllığına kadrosuna kattı

        Trabzonspor,Arsenal'ingolcüsü Nicolas Pepe´yi 1 yıl süreyle kadrosuna kattığını açıkladı.Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak Arsenal forması giyen sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe´yi transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takımda 1 yıl forma giyecek olan 28 yaşındaki oyuncuya 1 milyon 750 bin Euro maaş ve 1 milyon 600 bin Euro imza parası ödenecek. Ayrıca, Pepe´nin menajerine de yüzde 5 oranında ödeme yapılacak.Fildişi sahilli oyuncu yeni takımında yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanacak. Sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunmayan oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Trabzonspor´un yeni transferi Pepe bu akşam havayoluyla saat 22.30´da Trabzon´a gelerek bordo mavili takıma katılacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:10
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        Trabzonspor, Pepe´yi 1 yıllığına kadrosuna kattı
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        2023-09-10 15:08:37

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