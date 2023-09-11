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        Hastanede arbede; güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

        TRABZONKaradenizTeknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, ziyaretçi 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede, göğsüne aldığı darbe sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam (45), yoğun bakıma alındı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, Sağlam'ın fenalaştığı anlar, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:14
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        Hastanede arbede; güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar kamerada
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        Olay, önceki gün akşam saatlerinde KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen M.U. (25) ve M.T. (24), iddiaya göre tedavi yapılan alana girmek istedi. İçlerinde birinin alkollü olduğu belirtilen şüpheli, içeri girmekte ısrar edince, hastanenin güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. 2 şüpheli ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Hastane polisinin de müdahalede bulunduğu tartışma, büyüyüp, arbedeye dönüştü.

        O ANLAR KAMERADA

        Arbede sırasında şüphelilerden biri, güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne vurarak itti. Bu sırada Sağlam, eliyle göğsünü tutarak, aniden yere yığıldı. Yüzüstü yere düşen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sağlam'a acil servisteki doktorlar ilk müdahalede bulundu. Sağlam´ın durduğu belirlenen kalbi, sağlık personelinin müdahalesi ile yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alındı. Sağlam'ın baypas ameliyatına alınacağı belirtildi.

        2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan arbede ve güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin polisteki sorgularının ise sürdüğü bildirildi.

        'MAALESEF İSTENMEYEN BİR OLAY'

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