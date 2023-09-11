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        Trabzonspor, Onuachu´yu sezon sonuna kadar kiraladı

        Trabzonspor,İngilizekibi Southampton´dan Paul Onuachu´yu sezon sonuna kadar kiraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:32
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        Trabzonspor, Onuachu´yu sezon sonuna kadar kiraladı
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Paul Onuachu ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre oyuncunun kulübü Southampton´a transfere karşılık olarak iki taksit halinde 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti ödenecek. 

        Trabzonspor sezon sonuna kadar kiraladığı Nijeryalı forvete 1 milyon 742 bin 500 Euro maaş, ayrıca menajerine de yüzde 4 oranında hizmet bedeli de ödeyecek.

         DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-09-11 15:30:15

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