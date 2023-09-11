Trabzonspor, Onuachu´yu sezon sonuna kadar kiraladı Trabzonspor,İngilizekibi Southampton´dan Paul Onuachu´yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Paul Onuachu ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre oyuncunun kulübü Southampton´a transfere karşılık olarak iki taksit halinde 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti ödenecek.

Trabzonspor sezon sonuna kadar kiraladığı Nijeryalı forvete 1 milyon 742 bin 500 Euro maaş, ayrıca menajerine de yüzde 4 oranında hizmet bedeli de ödeyecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-09-11 15:30:15