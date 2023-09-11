Trabzonsporlu Pepe: Ritim kazanmam gerekiyor Trabzonspor´unyıldıztransferi Nicolas Pepe, "Dizimde yaşadığım bir sakatlıktan dolayı 4 aydır maç oynamadım ama benim açımdan bakarsak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. 10 gündür de bireysel ekibimle çalışma yapıyorum. Beşiktaş´a karşı oynayacağımız bu maçta sadece birazcık ritim kazanmam gerekiyor" dedi.

Trabzonspor´un Arsenal´den 1 yıl süreyle renklerine bağladığı ve dün akşam kente gelen Nicolas Pepe, yeni takımıyla çıkacağı ilk idman öncesinde basın toplantısı düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fildişili oyuncu, bordo mavili takıma transfer süreci ve sağlık durumuna ilişkin konuştu.

`BEKLENTİLERİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNUN FARKINDAYIM´

Trabzonspor´a teşekkür ederek sözlerine başlayan oyuncu, "Benden beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım ve buna verilecek en iyi yanıtı takım arkadaşlarımla birlikte oyunumuzla sahada vereceğimize inanıyorum" dedi.

`HÜCUMDA HER BÖLGEDE OYNAYABİLİRİM´

Teknik direktör Nenad Bjelica ile görüştüğünü ve takıma sağlamak istediği katkı üzerine değerlendirme yapan oyuncu, "Hocayla birlikte plan yaptık. Hücum bölgesinde her pozisyonda oynayabilirim. Geçen sezon farklı pozisyonlarda da oynadım. 10 numarada da oynadım ama benim tercih ettiğim pozisyon sağ açık. Şu andaki antrenörümüzün benden tam olarak ne beklediğini biliyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum, şu an pozitif olmak ve çalışmak gerekiyor" diye konuştu.

`4 AYDIR MAÇ OYNAMADIM´

Dizindeki sakatlığı ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Fildişili oyuncu şöyle konuştu:

"4 aydır maç oynamadım dizimde yaşadığım bir sakatlıktan dolayı ama benim açımdan bakarsak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. 10 gündür de bireysel ekibimle çalışma yapıyorum. Beşiktaş´a karşı oynayacağımız bu maçta sadece birazcık ritim kazanmam gerekiyor. Buna karar verecek olan kişi ben değilim. Tabi ki buna kadar verecek olan kişi hocamızdır. Eğer faydalanmaya karar verirse elimden geleni yaparım diğer türlü takımın yanında olurum."

`AİLE RUHUYLA İLGİLİ ÇOK FAZLA ŞEY BARINDIRIYOR´

Yeni takımı hakkındaki fikirleri sorulan Pepe, "Trabzonspor´un farklı bir kulüp olduğunu biliyorum. Aile ruhuyla ilgili çok fazla şey barındırıyor ve büyük hedefleri olan bir kulüp. 2 yıl evvel kazanılan şampiyonlukta olduğu gibi. Bu sezon da o seviyeye geri dönmemiz gerektiğini, oraya dönmeye çalışacağını biliyorum. Hocamız ve ekiple çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Şampiyonluğu yeniden kazanmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Umarım bu takımla beraber bu sezon da birçok başarı kazanırız aynı şekilde" dedi.

`GEÇİŞ OYUNU BENİM OYUN KALİTEME UYGUN´

Süper Lig´deki oyun tarzının kendisine çok uygun olduğunu söyleyen Pepe, "Geçiş oyunu benim oyun kaliteme uygun. Lille ile en iyi performans gösterdiğim oyun stilinde oynadım. Premier Lig´deki oyun stili benim oyun stilimde etkisi oldu. Türkiye Ligi daha çok geçiş oyununa odaklanan bir oyun stiline odaklanıyor. Bu bana çok uyacak bir oyun tarzı ve bu açıdan Türkiye Ligi de benim için uygun" diye konuştu.

`REDDEDEMEZDİM´

Trabzonspor´u tercih etme sebebi sorulan Pepe, "Benimle ilgilenen başka Türk takımları da vardı ama farkı yaratan şey başkan, asbaşkan ve antrenörle alakalıydı. Özellikle Asbaşkanımız bu konuyla alakalı seyahat etti benle görüşme yapabilmek için. Kulübün projesini izah edebilmek için geldi. Bana projeyi açıkladıktan sonra ve direkt bana hitap eden bir şeydi ve bunu reddedemezdim" ifadelerini kullandı.

`KISA VADEDE GÖRMEK GEREKİYOR´

Sözleşme süresinin kısalığı hakkındaki soruyu yanıtlayan Fildişili oyuncu şunları söyledi:

"Bu karşılıklı bir anlaşmaydı. 1 yıllık bir sözleşmenin kısa olduğu kesin lakin temsilcilerim kısa vadeli bir plan yaptı. Uzun dönemle ilgili projelerimize başlamadan önce kısa vadeli bir proje yaptık. Önce kısa vadede bunu görüp netleştirmemiz gerekiyor. Her şey olabilir, bu da olabilir neden olmasın?"

`BASKI, FORMA İÇİN SAVAŞMAYA İTECEK´

Taraftarların karşılaması karşısında mutlu olduğunu söyleyen Pepe, "Bu benim üzerimde çok fazla baskı yaratabilecek bir şey ama benim için ilk günün baskısı. Bu baskı beni itekledikçe taraftarların aşkına ve sevgisine dönüşecek bir şeydir. Bu da beni bu forma için savaşmaya itecek şey olacaktır" dedi.

`SAKATLIKTAN SONRA OLAYLAR KARMAŞIK HALE GELDİ´

Arsenal´de geçirdiği dönemi değerlendirmesi istenen golcü, "Arsenal´de ilk sezonum iyi geçti. Belki de birinci sezon bana çok fayda sağladı, beni mental olarak biraz zorladı. Bu birinci sezonda başarı elde ettik, kupa kazandık. İkinci sezon ise adaptasyon ve istatistik açısından çok daha iyi geçti, daha iyi performans sergiledim ama üçüncü sezon biraz karmaşık geçti. Bu sezon boyunca antrenörün tercihine saygı duymam gerekiyordu. Oynamamış olmak bir oyuncu açısından yeterince komplike ve zor bir durum. Dördüncü sezonda ise kiralandım. Başlangıçta ve sezon ortasına kadar iyi geçti. Bu sezon ortasında da sakatlandım. Bu sakatlık da daha sonra olayları karmaşık hale getirmeye başladı. Arsenal´deydim, şu an ise Trabzonspor´dayım" ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür eden Pepe, "Beşiktaş maçında onları dönüşümle beraber yanıt verebiliriz, güzel teşekkür edebilirim. Onlara bizi destekledikleri için gün verebilirim ve bunu da maçı kazanarak yapabiliriz" diye konuştu.

`OYNAMAYA HAZIRIM´

Beşiktaş maçında yetişmek ve hazır hale gelişmek için çalışacağını söyleyen futbolcu, "Sakatlığım fiziksel açıdan bende herhangi bir azalma yaratmadı. Sahadan çıktığınızda sahadan uzaklaştığınızda ritim kaybedersiniz, bu kesindir ama şu anda antrenmanlara yeniden başlıyoruz. Şu an ilk önceliğimiz sahada 90 dakika kalabilmek için ritmi yakalamak olacak. Teknik ekiple bu konuyla alakalı görüşeceğiz. Oynamalı mıyım yoksa oynamamalı mıyım buna ben karar vermiyorum. Sağlık ekibinin görüşü de önemli. Kesin olan şu, ben oynamaya hazırım" dedi.