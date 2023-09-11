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        Trabzonspor´da Pepe ilk antrenmanına çıktı

        Trabzonspor,SüperLig'in 5'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Takımın yeni transferi Nicolas Pepe, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:20
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        Trabzonspor´da Pepe ilk antrenmanına çıktı
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        Süper Lig´de Beşiktaş maçına hazırlanan Trabzonspor, müsabakaya yönelik çalışmalarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, basına açık şekilde gerçekleşti. Antrenmanın ilk bölümünde salon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın geri kalan kısmında sahada çalıştı. Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. 

        PEPE TAKIMLA İLK İDMANINDA

        Dün akşam kente gelen Trabzonspor'da yeni transfer Nicolas Pepe, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Pepe'nin menajerleri de oyuncunun ilk antrenmanında futbolcuyu yalnız bırakmadı.

        TAKIMDA 15 EKSİK

        Son antrenmanda sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen ile tedavisi süren Orsic antrenmana katılmadı. Milli takımda olan Uğurcan Çakır, Onuralp, Denswil, Larsen, Kourbelis, Oğuzhan, Bakasetas, Bardhi, Salih, Abdurrahman, Enis, Poyraz Efe ve Fountas antrenmanda yer almadı. Tedavisi süren Fernandez ise takımdan ayrı çalıştı.

        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Antrenmandan görüntüler

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL Aleyna KESKİN

        2023-09-11 19:18:44

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