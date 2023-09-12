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        Trabzonspor, genç Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı

         Trabzonspor,Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i, 2+2 yıl süreyle transfer etti. Bjelica´nın talebiyle kadroya dahil edilip, yatırım transferi olarak değerlendirilecek olan genç yeteneğin bu sezonu farklı bir kulüpte geçirmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:49
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        Trabzonspor, genç Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, NK Osijek´in genç orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i 2 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıl süreyle renklerine bağladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, NK Osijek ile sözleşmesini fesheden ve Trabzonspor'a imza atan 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 65 bin Euro, gelecek sezon da 70 bin Euro maaş alacak. Trabzonspor´un opsiyon kullanması halinde ise futbolcuda 2024-25 sezonunda 250 bin Euro, 2025-26 sezonunda 300 bin Euro ödeme yapılacak. Genç oyuncunun menajerine de ayrıca yüzde 5 ücret ödenecek.

        YATIRIM TRANSFERİ

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