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        Trabzonspor´da 7 milli futbolcu takıma geri döndü

        Trabzonspor,SüperLig´in 5´inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Ülkelerinin milli takımlarında yer alan 7 oyuncu kente dönerek takıma katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:30
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        Trabzonspor´da 7 milli futbolcu takıma geri döndü
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        Süper Lig´in 5´inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, pazar oynanacak maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de çalışan bordo mavililer, idmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması yaptı. Ayak tenisiyle devam eden antrenman pozisyon oyunu çalışmasıyla tamamlandı.

        7 OYUNCU GERİ DÖNDÜ

        Bir süredir ülkelerinin milli takımlarında olan ve kente dönen Bakasetas, Fountas, Kourbelis, Abdurrahman, Poyraz Efe, Onuralp ve Oğuzhan takıma katılarak Beşiktaş maçı hazırlıklarında yer aldı. 

        Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 11.00´de yapacağı antrenmanla devam edecek.(DHADHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-09-13 16:24:45

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