Trabzonspor´da Uğurcan ve Bardhi Beşiktaş hazırlıklarına katıldı

Süper Lig´in 5´inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hafta sonu oynanacak maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile sona erdi. Ülkelerinin milli takımlarında olan ve kente dönen Uğurcan ve Bardhi, Beşiktaş maçı hazırlıklarına katıldı.