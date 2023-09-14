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        Trabzonspor taraftarlarından başkan ve yönetime destek

        TrabzonsporBaşkanıErtuğrul Doğan ve yönetimine Beşiktaş maçı öncesi desteklerini açıklayan taraftar grubu liderlerinden Bilal Pervanoğlu, "Trabzonspor Kulübü Başkanını, yönetimini, hocasını ligin henüz 3´üncü haftada kimse istifaya çağıramaz. Bu nankörlük ve ihanettir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:55
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        Trabzonspor taraftarlarından başkan ve yönetime destek
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        Trabzonspor´u destekleyen taraftar dernekleri, 17 Eylül Pazar günü Papara Park´ta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Gazeteciler Cemiyeti´nde basın açıklamasında bulundu. Trabzonlu Gençler, Farozlular, Çılgınlar, Affetmezler, TS Taraftarlar Birliği, İnadına Trabzonspor, El Nino ve Beşikdüzülüler taraftar grupları adına ortak açıklama yapan Rota Akçaabatlılar Bilal Pervanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimine destek verdikleri için çeşitli ithamlara maruz kaldıklarını söyledi.

        "KOŞULSUZ DESTEĞE DAVET EDİYORUZ"

        Trabzonspor´a destek verilen süreçte sabretmenin önemli olduğunu belirten Pervanoğlu, "Bizler Trabzonspor´umuza destek verirken süreç içerisinde en önemli şeyin sabırlı olunması gerektiğini en iyi bilen kişilerdeniz. Transferler öncesi ve sonrasında başkanımızın aynı zamanda ekibinin her zaman yanındayız. Camiamızı da bu doğrultuda koşulsuz şartsız desteğe davet ediyoruz. Beşiktaş maçı bu sericin başlangıcı olsun ve hep birlikte takımımıza destek verelim" dedi.

        "TAKIM VE HOCAMIZA İNANCIMIZ TAM"

        Beşiktaş maçında tüm bordo mavili taraftarları tribünlerde yer almaya davet eden Pervanoğlu, "Yönetimimizin yapmış olduğu transferler ile Beşiktaş maçından galip ayrılarak zirveye doğru adım adım gitmek istiyoruz. Takımımıza ve hocamıza inancımız tam. Taraftara düşen görev stadı doldurmak ve 90 dakika takımımıza güç vermektir. Tüm tribünleri, maç izleyicisi olmayı bırakıp, taraftar olarak 90 dakika bizimle beraber ayakta takıma destek vermeye davet ediyoruz. Takımımızın tam desteğe ihtiyacı olduğu bu günlerde fırsatçı sosyal medya düşmanlarına hiçbir platformda fırsat vermeyelim" diye konuştu.

        "İSTİFAYA DAVET ETMEK NANKÖRLÜK VE İHANETTİR"

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