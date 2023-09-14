Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen çift defnedildi

        TRABZON´unYomrailçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Şükrü Yıldız'ın (79) tabancayla vurarak öldürdüğü üvey kardeşi Osman (55) ile onun eşi Necla İğci (53), toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şükrü Yıldız da tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:31 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen çift defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, dün saat ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Üvey kardeş olan Şükrü Yıldız ile Osman İğci arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldız, üvey kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi tabancayla vurarak kaçtı. Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        TUTUKLANDI

        Olay sonrası kaçan şüpheli bir süre saklandıktan sonra jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltı sorgusunda pişman olduğunu söylediği belirten Şükrü Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 

        ÖLEN ÇİFT DEFNEDİLDİ

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Fransız vatandaşı Cindy Maylene, Trabzon'da Müslüman oldu
        Fransız vatandaşı Cindy Maylene, Trabzon'da Müslüman oldu
        Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları devam etti
        Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları devam etti
        KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkut, lenfomanın tedavi edilebildiğine dikkati...
        KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkut, lenfomanın tedavi edilebildiğine dikkati...
        Trabzonspor taraftarlarından başkan ve yönetime destek
        Trabzonspor taraftarlarından başkan ve yönetime destek
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor´da Uğurcan ve Bardhi Beşiktaş hazırlıklarına katıldı
        Trabzonspor´da Uğurcan ve Bardhi Beşiktaş hazırlıklarına katıldı