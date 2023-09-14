Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen çift defnedildi TRABZON´unYomrailçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Şükrü Yıldız'ın (79) tabancayla vurarak öldürdüğü üvey kardeşi Osman (55) ile onun eşi Necla İğci (53), toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şükrü Yıldız da tutuklandı.

Olay, dün saat ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Üvey kardeş olan Şükrü Yıldız ile Osman İğci arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldız, üvey kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi tabancayla vurarak kaçtı. Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli bir süre saklandıktan sonra jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltı sorgusunda pişman olduğunu söylediği belirten Şükrü Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ÖLEN ÇİFT DEFNEDİLDİ