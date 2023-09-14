Trabzonspor´un şampiyonluk belgeseline 2'nci erteleme

Trabzonspor´un 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa uzanan yolculuğu ve başarılarla dolu geçmişini anlatan `İnadıyla Şampiyon´ belgesel filmi, 2 yılı bulan çalışmaların ardından tamamlandı. 2 Ağustos´ta basın lansmanı yapılan ve 4 Ağustos´ta Trabzon sinemalarında gösterime girmesi düşünülen filmin çıkışı, çeşitli eleştiriler dikkate alınarak 15 Eylül´e ertelenmişti. Yarın dünya genelinde sinemaseverlerle buluşması planlanan belgeselin, Trabzonspor Kulübü ve yapımcı şirket tarafından alınan ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiği ve sinema yerine dijital platformlarda yayınlanacağı açıklandı.

"YOĞUN TALEP ÜZERİNE DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK"

Belgeselin yapımcısı Serdar Şen tarafından yapılan açıklamada, taraftardan yoğun talep gelmesi üzerine belgeseli sinema yerine dijital platformda yayınlama kararı alındığını açıkladı. Milyonlarca taraftarı kucaklamak onlara şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşatmak istediklerini belirten Şen, "Taraftardan gelen yoğun baskıyı görmezden gelmedik ve kulüple istişare yaparak bu şekilde karar aldık. Çünkü Trabzonspor taraftarıyla bir bütün ve taraftarıyla büyük bir camia. Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca taraftarımızı kucaklamak ve için, belgeselin sinema yerine dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşmasına karar verdik. En kısa zamanda yayınlanması için büyük çaba harcadığımız bu yapım şampiyonluk sezonuyla beraber Trabzonspor'un tarihini de anlatıyor. 10 yıl sonra izlendiğinde bile aynı tadı alacağımız, şampiyonluklarımızı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir belgesel" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-09-14 19:38:03