Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Trabzon´a gelişinin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı´nda tören düzenlendi. Çelenk sunma merasiminin ardından başlayan törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri ve mülki erkân ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve bando eşliğinde okunan İstiklal Marşı´nın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu "Bugün Kurtuluş Savaşımızın Lideri ve Kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Trabzon´u ilk teşriflerinin 99´uncu yıl dönümü. Bu vesileyle Samsun´dan başlayan milli mücadelemizi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yâd ediyorum. Kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla milli mücadelemizin tüm gizli kahramanlarını hürmetle, şükranla anıyorum. Milletimizin birliğinin ülkemizin bütünlüğünün korunması, bayrağımızın gönderde gururla dalgalanması için istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyoruz" dedi.

ATATÜRK´ÜN TRABZON ZİYARETİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Trabzon´un Atatürk´ün üç defa ziyaret ettiği ender şehirlerden biri olduğunu belirten Zorluoğlu, "Trabzonlu eğitimci ve siyasetçi Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, 99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün şehrimizi teşrifi öncesi şehirdeki ortak duyguyu şöyle tarif etmiş: Büyük Türk kurtarıcısının gelmekte oldukları haberleri işitilir işitilmez, şehir büyük bir sevinç heyecanı içinde çalkalanmaya başlamıştı. Çünkü Trabzon halkı büyük kahramanı ilk kez görmüş olacaktı. İstiklal mücadelesinin daha ilk gününden itibaren onun yüksek fikirlerine gönül bağlamış ve büyük emir ve kumandanlarına mallarını, canlarını vermekte asla tereddüt etmemiş olan analar, babalar onu görmek için tehalük gösteriyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu büyük sevgi ve bağlılığı karşılıksız bırakmamış ve Trabzonlulara, bizim için bir gurur kaynağı olan şu sözlerle hitap etmiştir: `Trabzon halkının tamamını birlik ve beraberlik içinde gördüm. Bu ne coşkun duygulanma, bu ne sevecenlik, bu ne yüksek soyluluktur. Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyin bu kıymetli memleket ve yüce halkından bugün gördüğüm ilgi kadar beni etkilememiş olduğunu görmüş ve anlamış bulunuyorum. Beş sene önce ilk kez Samsun´a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım´ diye konuştu.

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