Atatürk Köşkü'ndeki eksik mobilyaların da replikası yapıldı TRABZON'daGaziMustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, restorasyon çalışmaları tamamlanıp, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde, 29 Ekim'de düzenlenecek resepsiyonla ziyarete açılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, köşkteki mobilyaların tamir için TIR´larla Ankara´ya gönderildiğini belirterek, "Ankara´da yine uzman ellerde çok güzel tadilatlar, tamiratlar yapıldı. Onların da bir bölümü artık kullanılamaz hale gelmişti. Aynı zamanda bazı eksik mobilyaları da orada tamamlattık. Yani benzer şekilde, replikası biçiminde yaptırdık" dedi.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmaları kapsamında geçen yıl 21 Eylül'de ziyarete kapatıldı. Dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan ve mobilyalarında dökülmeler olan köşk, restoratör, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik uzman ekip tarafından restore ediliyor. Mobilyaları tamir için TIR'larla Ankara'ya gönderilen köşkte daha önce kat kat yapılan boyamalar nedeniyle kaybolan ahşap işleme detayları da gün yüzüne çıkarıldı. Restorasyon öncesi köşkün her alanı ile eşyaları fotoğraflanarak numaralandırıldı. Köşk, çalışmaların ardından, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde, 29 Ekim'de düzenlenecek resepsiyonla ziyarete açılacak.

`BİNA ARTIK NEREDEYSE ELDEN ÇIKMAK ÜZEREYMİŞ´

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk´ün Trabzon´a gelişinin 99´uncu yıl dönümünde köşkte sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan restorasyon çalışmasının önemine değinen Zorluoğlu, "Tabii restorasyon işleri zor. Daha kısa zamanda bitebileceğini düşünüyorduk ancak açtıkça esasında bu restorasyon ve onarımın ne kadar elzem olduğunu da bir kere daha görmüş olduk. Çünkü hakikaten ahşap, iskelet bütün unsurlarıyla bina artık neredeyse elden çıkmak üzereymiş. Dolayısıyla bu büyük onarım ve restorasyonla birlikte burada arkadaşlarımız neredeyse bir yıldır adeta iğneyle kuyu kazacak anlayışla hareket ettiler ve çok büyük bir mesafe katedildi. İnşallah önümüzdeki hafta sonu itibarıyla buradaki restorasyon fiziki anlamda tamamlanmış olacak. Tabii bu restorasyonla birlikte bu bina artık çok uzun yıllar inşallah herhangi bir yeni tadilata ihtiyaç duymadan varlığını burada devam ettirecek. Şehrin gururu ve turizm anlamında önemli bir destinasyonu olarak da burada devam etmiş olacak" dedi.

'EKSİK MOBİLYALARI DA REPLİKASI İLE TAMAMLADIK´

Köşk tarihinin en büyük restorasyonunun yapıldığını aktaran Zorluoğlu, "Çok uzun zamandır yine hiç el değmemiş içerisindeki mobilyalar, halılar ve perdelerdir, avizelerdir. Dolayısıyla burada aynı zamanda bütün tefriş malzemelerini biz toparladık. Bunları Ankara'ya gönderdik. Ankara´da yine uzman ellerde çok güzel tadilatlar yapıldı, tamiratlar yapıldı. Onların da bir bölümü gerçekten artık kullanılamaz hale gelmişti. Aynı zamanda bazı eksik mobilyaları da orada tamamlattık. Yani benzer şekilde replikası biçiminde yaptırdık. Buranın bu tadilatı önümüzdeki hafta tamamlanıyor. Ondan sonra tefriş anlamında gereken tefriş malzemeleri Ankara'dan tekrar gelecek. Onları da yerleştireceğiz. Bir üçüncü önemli adım da bu bahçenin ve arka bahçenin eksiklerini giderilmesiydi. Burada da epey bir tadilat tamirat yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Netice itibarıyla burası gerçek anlamda bütünüyle 29 Ekim tarihinde yani Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında bütünüyle tamamlanmış olacak" dedi.

`HEPİMİZİ GURURLANDIRACAK BİR DURUM´