Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Umut Güneş´i transfer etti

        Trabzonspor,Alanyaspor´un oyuncusu Umut Güneş´i 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle 4+1 yıllığına renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Umut Güneş´i transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig´de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş´i bonservisini alarak kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinde fazla süre bulamayan genç oyuncu, sabah saatlerinde kente gelerek sağlık kontrollülerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzaladı.

        BONSERVİSİ 2 MİLYON 300 BİN EURO

        Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor´a 3 taksit halinde 2 milyon 300 bin Euro ödeme yapılacağı belirtildi. Umut´un 2 milyon 300 bin Euro üzerinde başka bir takıma transferi durumunda da yine Alanyaspor bu satıştan yüzde 20 pay alacak.

        8 MİLYON TL ÜCRET ALACAK

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti
        Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti
        Trabzon'da düğünde havaya ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
        Trabzon'da düğünde havaya ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 29 Ekim resepsiyonu ile ziyarete açılacak
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 29 Ekim resepsiyonu ile ziyarete açılacak
        Atatürk Köşkü'ndeki eksik mobilyaların da replikası yapıldı
        Atatürk Köşkü'ndeki eksik mobilyaların da replikası yapıldı
        Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı
        Trabzonspor´da yeni transfer Bakic ilk idmanına çıktı
        Trabzonspor´da yeni transfer Bakic ilk idmanına çıktı