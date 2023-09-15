Trabzonspor, Umut Güneş´i transfer etti
Trabzonspor,Alanyaspor´un oyuncusu Umut Güneş´i 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle 4+1 yıllığına renklerine bağladı.
Süper Lig´de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş´i bonservisini alarak kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinde fazla süre bulamayan genç oyuncu, sabah saatlerinde kente gelerek sağlık kontrollülerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzaladı.
BONSERVİSİ 2 MİLYON 300 BİN EURO
Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor´a 3 taksit halinde 2 milyon 300 bin Euro ödeme yapılacağı belirtildi. Umut´un 2 milyon 300 bin Euro üzerinde başka bir takıma transferi durumunda da yine Alanyaspor bu satıştan yüzde 20 pay alacak.
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