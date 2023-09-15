Trabzonspor´da Koita düğümü çözülüyor

Trabzonspor´un 2021-22 sezonunda renklerine bağladığı ve geçen sezonu Kasımpaşa´da kiralık geçiren Fode Koita, Trabzonspor´dan ayrılmaya hazırlanıyor. Kadro dışı kalan ve Temmuz ayında Gaziantepspor´a transferi son anda gerçekleşmeyen oyuncu, Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Sivas ekibi, Koita´nın maaşının 400 bin Euro´luk kısmını karşılayacak, geri kalan kısmını ise Trabzonspor ödeyecek.

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