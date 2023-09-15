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        Trabzonspor´da Batuhan Kör transfer oluyor

        Trabzonspor´ungenç oyuncusu Batuhan Kör, bordo mavili kulübün kardeş takımlarından 1461 Trabzon´a transfer olmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:50
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        Trabzonspor´da Batuhan Kör transfer oluyor
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        Trabzonspor´da teknik direktör Nenad Bjelica´nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Batuhan Kör, TFF 2´nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon ile prensip anlaşmasına vardı. Süper Lig takımlarından Ümraniyespor´a transfer olacağı iddia edilen 22 yaşındaki santrfor, geçen sezon da kiralık oynadığı 1461 Trabzon´da yeniden forma giymeye hazırlanıyor.

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