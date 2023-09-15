Trabzonspor´da Batuhan Kör transfer oluyor
Trabzonspor´ungenç oyuncusu Batuhan Kör, bordo mavili kulübün kardeş takımlarından 1461 Trabzon´a transfer olmaya hazırlanıyor.
Giriş: 15.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:50
Trabzonspor´da teknik direktör Nenad Bjelica´nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Batuhan Kör, TFF 2´nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon ile prensip anlaşmasına vardı. Süper Lig takımlarından Ümraniyespor´a transfer olacağı iddia edilen 22 yaşındaki santrfor, geçen sezon da kiralık oynadığı 1461 Trabzon´da yeniden forma giymeye hazırlanıyor.