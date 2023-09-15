Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da, havaya ateş eden gelinin kardeşi gözaltına alındı

        TRABZON'da,gelin alma merasiminde, tabancayla havaya ateş eden gelinin erkek kardeşi T.C.D. (21), görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da, havaya ateş eden gelinin kardeşi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, dün Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi Baştımar mevkisinde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma töreninde gelinle birlikte evden çıkan erkek kardeşi T.C.D. tabancayla art arda havaya ateş etti. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmayla T.C.D., gözaltına alındı. Evindeki aramada, olayda kullandığı kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli hakkında, 'Genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Trabzonspor´da Batuhan Kör transfer oluyor
        Trabzonspor´da Batuhan Kör transfer oluyor
        Trabzonspor´da Koita düğümü çözülüyor
        Trabzonspor´da Koita düğümü çözülüyor
        Trabzonspor, Umut Güneş´i transfer etti
        Trabzonspor, Umut Güneş´i transfer etti
        Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti
        Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti
        Trabzon'da düğünde havaya ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
        Trabzon'da düğünde havaya ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 29 Ekim resepsiyonu ile ziyarete açılacak
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 29 Ekim resepsiyonu ile ziyarete açılacak