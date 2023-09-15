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        Trabzonspor'da Koita'nın sözleşmesi feshedildi

        Trabzonspor,kadrodışı bıraktığı Gineli forveti Fode Koita ile olan sözleşmesini feshetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:33
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        Trabzonspor'da Koita'nın sözleşmesi feshedildi
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        Trabzonspor,kadrodışı bıraktığı Gineli forveti Fode Koita ile olan sözleşmesini feshetti.

        Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda renklerine bağladığı ve geçen sezon Kasımpaşa´ya kiraladığı Fode Koita ile yolları ayırdı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan futbolcuya fesih bedeli olarak 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapılacak. Gineli oyuncu, Sivasspor ile anlaştı.

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