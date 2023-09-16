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        Prof. Dr. Dinçer: Hamsi avcılığı tamamen durdurulmalı

        KARADENİZTeknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, yasal av boyu tartışmalarıyla gündeme gelen ve popülasyonunun sürdürülebilir avcılık için tehlikede olduğuna dikkati çektiği hamsi avının tamamen durdurulması önerisinde bulundu. Dinçer, "Hamside ciddi azalma var. Karadeniz'i tehdit eden aşırı avcılıktır. Hamsi avcılığının tamamen durdurulması gerektiğini öneriyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:25
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        Prof. Dr. Dinçer: Hamsi avcılığı tamamen durdurulmalı
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        KARADENİZTeknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, yasal av boyu tartışmalarıyla gündeme gelen ve popülasyonunun sürdürülebilir avcılık için tehlikede olduğuna dikkati çektiği hamsi avının tamamen durdurulması önerisinde bulundu. Dinçer, "Hamside ciddi azalma var. Karadeniz'i tehdit eden aşırı avcılıktır. Hamsi avcılığının tamamen durdurulması gerektiğini öneriyorum" dedi.

        Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Karadeniz'de palamut bereketiyle sezonu açan balıkçılar deniz suyu soğumadığı için hamside umduğunu bulamadı. Yasal av boyu tartışmalarıyla gündeme gelen ve popülasyonunun sürdürülebilir avcılık için tehlikede olduğuna dikkat çeken uzmanlar, hamsi avının tamamen durdurulması önerisinde bulunuyor. Son yıllarda belirli aralıklarla yapılan hamside av yasağı kısıtlamalarının yeterli olmadığını belirten bazı uzmanlar ise 1 yıl av yasağı getirilmesini savunuyor.

        'KARADENİZ'İ TEHDİT EDEN AŞIRI AVCILIKTIR'

        KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, her geçen yıl av verilerinde ciddi ölçüde azalmalar yaşandığını belirterek, "Geçmiş yılların av verilerine baktığımızda genel itibarıyla Türkiye'nin avcılığında yıllar itibarıyla ciddi ölçüde azalmaların olduğunu bilmekteyiz. Son birkaç yılda 300 bin ton civarında ortalama gerçekleşiyor av miktarı ki zaten bunun da yüzde 90'ına yakını da hamsidir. Hamside de ciddi bir azalma var. Bunun nedeni öncelikli olarak aşırı avcılıktır. Avlanan balıkların boylarının oldukça küçük olmasından bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Karadeniz'i tehdit eden aşırı avcılıktır" diye konuştu.

        'HAMSİ AVCILIĞININ TAMAMEN DURDURULMASI GEREKTİĞİNİ ÖNERİYORUM' Sürdürülebilir balık avı için hamsi önlemi alınması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Dinçer, "Teknelerimiz oldukça büyük ve donanımları da oldukça modern ve son derece güçlü uzak menzilli balık bulucu cihazları var. Bu balıkları büyük ölçüde kısa sürede de avlayabiliyorlar. Yani av çabası dediğimiz parametre oldukça yüksektir. Karadeniz'de bunun azaltılması ve avlanma koşullarına uygun yasal avcılık yapılması halinde bunun ancak sürdürülebilir olduğunu söyleyebiliriz. Hamsi avcılığının tamamen durdurulması gerektiğini öneriyorum. Şimdi bu yıl hamsi yine çıkıyor ama bu dağınık bir sürüdür. Bizim ülkemiz sularını terk etmemiş olan yani geçen yıldan kalan balık olduğunu söyleyebiliriz. Hamsi avı için çok erken" dedi.

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