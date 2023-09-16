Trabzonspor'da yaz transferinin maliyeti 15 milyon 200 bin euro Trabzonspor,82 gün süren yaz transfer sezonunu 10'u yabancı, 6'sı yerli toplam 16 transferle kapattı. Bordo-mavililer, bonservis ve kiralamada da 15 milyon 200 bin Euro harcadı.

Trabzonspor,82 gün süren yaz transfer sezonunu 10'u yabancı, 6'sı yerli toplam 16 transferle kapattı. Bordo-mavililer, bonservis ve kiralamada da 15 milyon 200 bin Euro harcadı.

Süper Lig´de yaz transfer sezonunun kapanmasıyla Trabzonspor, transfer defterini resmen kapattı. 26 Haziran-15 Eylül arasındaki 82 günlük süreçte bordo mavili kulüp, önemli sayıda oyuncu kattığı kadrosunu genişletti. 10´u yabancı 6´sı yerli olmak üzere toplam 16 futbolcuyu bünyesine katan Karadeniz ekibi, 34 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Süper Lig´den Rayyan Baniya, Onuralp Çevikan ve Umut Güneş´i renklerine bağlayan Trabzonspor, yaz transferlerinde ağırlığı yurt dışına verdi.

YAZ TRANSFERİNİN MALİYETİ 15 MİLYON 200 BİN EURO

Trabzonspor, yaz transfer döneminde Umut Güneş, Ognjen Bakic, Batista Mendy, Paul Onuachu, Nicolas Pepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Tonio Teklic, Mehmet Aydın, Rayyan Baniya, Taxi Fountas, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis, Göktan Gürpüz, Mislav Orsic ve Berat Özdemir´i kadrosuna kattı. Tüm bu transferler karşılığında bordo mavili kulübün kasasından bonservis ve kiralama ücreti olarak 15 milyon 200 bin Euro eksildi.

KİRALAMA ÜCRETİ EN FAZLA ONUACHU İÇİN VERİLDİ

4 oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayan Trabzonspor'da, kiralama ücretinde en fazla meblağ Onuachu için oldu. Sezon sonuna kadar kiraladığı oyunculardan Onuachu için Southampton´a 1 milyon 500 bin Euro, Benkovic için Udinese´ye 500 bin Euro, Mehmet Can Aydın için Schalke´ye 350 bin Euro ödenirken, eski oyuncusu Berat Özdemir için El İttifak´a kiralama ücreti ödemedi.

EN FAZLA BONSERVİS MENDY İÇİN ÖDENDİ

Trabzonspor´un yaz döneminde satın alarak renklerine bağladığı 12 oyuncudan Batista Mendy, sözleşme fesih bedeli olarak en maliyetli oyuncusu oldu. 4+1 yıl süreyle imza atılan Mendy için kulübü Angers´e 4 milyon 400 bin Euro bonservis ödenirken, Mislav Orsic 2 milyon 400 bin Euro bonservisle ikinci sırada yer aldı. Transferin son gününde imza attırılan Umut Güneş de, 2 milyon 300 bin Euro bonservisle Trabzonspor´un bonserviste en maliyetli üçüncü oyuncusu oldu. Karadeniz ekibi sırasıyla Baniya için 2 milyon Euro, Teklic için 1 milyon Euro ve Onuralp için 700 bin Euro bonservis ödedi.

6 OYUNCU BONSERVİSSİZ ALINDI, İMZA PARASI SADECE PEPE´YE ÖDENDİ

Bonservis ödenmeden transfer edilen oyunculardan yalnızca Nicolas Pepe´ye imza parası ödenirken, 1 milyon 750 bin Euro maaş ve 1 milyon 600 bin Euro imza ücretiyle en maliyetli futbolcu oldu. Yine bonservissiz olarak Fountas, Fernandez, Kourbelis, Göktan ve Bakic ile birlikte bu sezon toplam 6 oyuncu transfer edilmiş oldu.