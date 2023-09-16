9 aydır derbi kazanamayan Trabzonspor çıkış arıyor SüperLig´in 5´inci haftasında sahasında Beşiktaş´ı konuk edecek olan Trabzonspor, yenilenen kadrosuyla sahaya çıkacak. 3 büyüklere karşı 9 aydır maç kazanamayan Karadeniz fırtınası, sezonun ikinci, evindeki ilk derbisinden 3 puan alarak çıkışa geçip, zirve yarışına ortak olmayı istiyor.

SüperLig´in 5´inci haftasında sahasında Beşiktaş´ı konuk edecek olan Trabzonspor, yenilenen kadrosuyla sahaya çıkacak. 3 büyüklere karşı 9 aydır maç kazanamayan Karadeniz fırtınası, sezonun ikinci, evindeki ilk derbisinden 3 puan alarak çıkışa geçip, zirve yarışına ortak olmayı istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig 2023-24 sezonunun 5´inci haftasında yarın sahasında Beşiktaş´ı konuk edecek. Bu sezonun ikinci, Trabzon´da oynanacak ilk derbi yarın akşam Papara Park´ta saat 20.00´de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

TRABZON´DA SEZONUN İLK DERBİSİ

Yeni sezonda Trabzon´da oynanacak büyük maç öncesinde her iki takım da kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sahaya güçlü şekilde çıkacak. Ligin ilk 4 haftasında istediği çıkışı yapamayan bordo mavililer 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, 6 puanla ligin 7´nci sırasında yer alıyor. Maç eksiğiyle avantajlı durumdaki Beşiktaş ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak ligin 4´üncü sırasında bulunuyor.

9 AYDIR DERBİ ZAFERİNE HASRET

Ligde 9 aydır derbi maçı kazanamayan Trabzonspor, sezonun ilk derbisinde ligin 2´nci haftasında deplasmanda Galatasaray´a 2-0 mağlup olmuştu. Geçen sezondan bu yana oynadığı 4 derbiden de puan alamayan bordo mavililerin son kazandığı müsabaka, ligin 15´inci haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında evinde 2-0´lık skorla olmuştu. Bordo mavililer, büyük maçlardaki 9 ayı bulan şanssızlığını kırmak ve zirve yarışına ortak olmak istiyor.

SÜPER LİG´DE 101´İNCİ BULUŞMA

Süper Lig´de 101´inci kez karşılaşacak olan rakiplerden Trabzonspor 36 kez, Beşiktaş ise 37 kez galibiyet alırken, 27 müsabaka beraberlikle tamamlandı. Gol sayısı olarak Beşiktaş´ın attığı 142 gole karşılık Trabzonspor´un rakip filelere 115 golü bulunuyor.

TRABZON´DA 50´NCİ KARŞILAŞMA

Beşiktaş´ı sahasında 50´nci kez ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor, rakibine karşı sahasında üstün konumda bulunuyor. Trabzon´da bugüne kadar oynanan 49 Süper Lig maçının 23´ünü ev sahibi takım kazanırken, İstanbul ekibi ise 15 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 11 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı.

KARA KARTALA 5 MAÇTIR DİZE GELMİYOR

Ligde oynadığı son 5 maçta siyah beyazlı ekibe karşı diz çökmeyen Trabzonspor, rakibine karşı son olarak 2020-21 sezonunun ilk haftasında oynanan maçta 3-1´lik skorla mağlup olmuştu. Sonrasında oynanan 5 maçta ise Trabzonspor 2 kez galip gelirken 3 maç berabere bitmişti. Karadeniz fırtınası, yarın sahadan galip ayrılırsa 1 yıl 5 ay sonra rakibi karşısında 3 puan kazanacak.

BJELICA KAYBEDERSE DERBİ ŞANSSIZLIĞI TARİHE GEÇECEK

Trabzonspor´un başına geçen sezonun bitiminde gelen teknik direktör Nenad Bjelica, bordo mavili takımdaki kariyerinde hedeflediği başarıyı henüz gösteremedi. Süper Lig´de çıktığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Hırvat hocanın beraberliği bulunmuyor. Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında rakibini 5-1´lik skorla farklı yenen Hırvat teknik adamın büyük maçlar karşısında şanssızlığı sürüyor. Geçen sezon sonunda Fenerbahçe´ye deplasmanda 3-1, bu sezon Galatasaray´a deplasmanda 2-0 mağlup olan Bjelica, Beşiktaş karşısında da yenilirse, Trabzonspor´da büyük takımlara rakip olduğu ilk maçların tamamını kaybeden ilk yabancı teknik direktör olacak.

SAKATLAR VE EKSİKLER

Karadeniz ekibinde zorlu Beşiktaş maçı öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Tam hazır olmayan yeni transfer Nicolas Pepe'nin müsabakada oynama durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

TRABZONSPOR´UN KADROSUNDA SON DURUM

Bordo mavili takımda orta sahada kadroyu zenginleştiren Bjelica´nın oyun kurgusunu bu planda şekillendireceği düşünülüyor. Gol yollarının zorlanacağı Beşiktaş karşısında Onuachu´nun tek forvet olarak oynaması, kaburgasındaki sakatlığı iyileşen ve düzenli idmanlara çıkan Trezeguet´nin sol kanatta olması bekleniyor. Takımın yeni transferlerinden Pepe´nin son durumuna göre sahada olacağı müsabakada Visca´nın sağ kanatta oynayacağı tahmin ediliyor. Hırvat hocanın, zengin orta saha alternatifinde ise yeni transfer Mendy´yi tercih etmesi, milli takımda iyi performans gösteren Bardhi ve Bakasetas´a da forma vermesi bekleniyor. Savunmada da ülkesinin milli takımında sakatlık geçiren ve tedavi gören Larsen´in ise kulübeye çekilerek yerine Mehmet Can´ın şans bulacağı tahmin ediliyor. Ayrıca takımın son transferlerinden Berat Özdemir´in de ilk kez maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ´TA SON DURUM

Siyah beyazlılarda ailevi nedenlerle Fransa´ya giden ve İstanbul´a dönerek bugün takımının son idmanına çıkan Vincent Aboubakar Trabzonspor kafilesinde dahil edilirken, bugünkü antrenman sonrası bel ağrısı yaşayan Daniel Amartey maç kadrosundan çıkarıldı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Tayyip Talha ile Emrecan müsabakada yer almayacak. Siyah beyazlı ekip, bugün İstanbul´dan havayoluyla Trabzon´a gelerek maç saatini bekleyecek.

TRABZONSPOR´UN MUHTEMEL 11´İ

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor´un yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı karşısında muhtemel kadrosu şöyle:

"Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu"