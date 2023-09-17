Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı

        TRABZON´daiki Arap turist arasındaki tartışmayı polisler, müdahale ederek yatıştırmaya çalıştı. O anlarda turistlerin polislere karşı koyduğunu sanan bir kişi, turistlerden birine yumruk atarak hastanelik etti. Trabzon Valiliği''nce yapılan açıklamada, "Görevli polislerin müdahalesini, `turistlerin polise mukavemet ettiği´ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turisti yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON´daiki Arap turist arasındaki tartışmayı polisler, müdahale ederek yatıştırmaya çalıştı. O anlarda turistlerin polislere karşı koyduğunu sanan bir kişi, turistlerden birine yumruk atarak hastanelik etti. Trabzon Valiliği''nce yapılan açıklamada, "Görevli polislerin müdahalesini, `turistlerin polise mukavemet ettiği´ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turisti yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

        Olay, dün saat 22.20 sıralarında Trabzon kent merkezi meydanında meydana geldi. İki Arap turist arasında çıkan sözlü tartışmayı polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Olayı, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumlayan bir kişi turiste yumruk atarak yere düşürdü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalabalıktan uzaklaştırılan turistin daha sonra yumrukla yere düşürülmesi görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

        TRABZON VALİLİĞİ´NDEN AÇIKLAMA

        Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "16.09.2023 günü saat 22:20 sıralarında Trabzon Kent Meydanında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, `turistlerin polise mukavemet ettiği´ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır. Savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatılıştır. İlimizde turist olarak bulunan misafirimizin tedavisi valiliğimiz takibinde hastanede yapılmakta olup hayati tehlikesi bulunamamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur´ ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Beşiktaş maçı misafir tribün biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor-Beşiktaş maçı misafir tribün biletleri satışa çıktı
        Trabzon Valiliğinden turistin darbedilmesine ilişkin açıklama:
        Trabzon Valiliğinden turistin darbedilmesine ilişkin açıklama:
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'da çevreci gönüllüler atık topladı
        Trabzon'da çevreci gönüllüler atık topladı
        Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
        Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
        9 aydır derbi kazanamayan Trabzonspor çıkış arıyor
        9 aydır derbi kazanamayan Trabzonspor çıkış arıyor