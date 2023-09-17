Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı (2)

TUTUKLANDI

Gözaltınaalınanşüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken hastanede tedaviye alınan turist taburcu edildi. Trabzon Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Saat 22.20 sıralarında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan polislerin müdahalesini, 'Turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan ve olaya karışıp Kuveyt vatandaşı bir turiste yumruk atarak yaralanmasına neden olan Türk vatandaşı polis tarafından anında yakalanarak gözaltına alınmış, savcı talimatıyla hakkında başlatılan adli sorusturma neticesinde bugün itibarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olaydan etkilenen Kuveyt vatandaşı misafirimiz hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabah 03.00 sıralarında taburcu edilmiştir. Trabzonlu hemşerilerimizin hiç bir biçimde tasvip etmediği, Türk ve Trabzon misafirperverliğine yakışmayan bu üzücü münferit olay nedeniyle misafirimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.