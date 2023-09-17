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        Trabzon´da sağanak sonrası heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı

        TRABZON´unSürmeneilçesinde etkili olan sağanak sonrası Ormanseven Mahalle yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede elektrikler kesildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:10
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        Trabzon´da sağanak sonrası heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
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        TRABZON´unSürmeneilçesinde etkili olan sağanak sonrası Ormanseven Mahalle yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede elektrikler kesildi. 

        Sürmene ilçesinde öğlen saatlerinde başlayıp akşam satlerinde etkisini artıran sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ormanseven Mahalle yolunda meydana gelen heyelanla yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütleleri nedeniyle mahalleye ulaşım kapandı. Mahalleye ulaşım Dirlik mahallesinden sağlanırken, kapanan yolda, karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı. Mahallede elektrik kesintisi de yaşandı.

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