Trabzonspor - Beşiktaş: 3-0

STAT:PaparaPark

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral

TRABZONSPOR: Uğurcan - Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren (Dk.71 Larsen), Mendy, Bakasetas, Bardhi (Dk. 84 Fountas), Abdülkadir (Dk. 46 Trezeguet), Visca (Dk. 71 Berat), Onuachu (Dk. 47 Enis)

BEŞİKTAŞ: Mert - Rosier, Necip, Colley, Onur (Dk. 46 Masuaku), Hadziahmetovic, Salih (Dk. 79 Zaynutdinov), Gedson, Rashica (Dk. 66 Ghezzal), Rebic (Dk. 46 Muleka), Cenk (Dk. 46 Aboubakar)

GOLLER: Dk. 29 Onuachu, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 62 Visca (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Mendy, Eren, Enis, Bakasetas (Trabzonspor), Rosier (Beşiktaş)

Trabzonspor, Süper Lig´in 5´inci haftasında Beşiktaş'ı sahasında 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 29'uncu dakikada Onuachu, 41'inci dakikada Bakasetas ve 62'nci dakikada Visca kaydetti.

9´uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas, Gedson´dan kaptığı topu ceza sahası dışındaki Visca´ya gönderdi. Bakasetas´ın pasıyla buluşan Visca´nın uzak mesafeden ters köşeye vuruşunda top dışarı çıktı.

13´üncü dakikada Beşiktaş´ta Rebic´in pasıyla soldan ceza sahasına giren Gedson´un dar açıdan aşırtma vuruşunda top üstten dışarı çıktı

29´uncu dakikada Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Bardhi kalenin arka köşesine doğru topu ortaladı. Yüksekten gelen topa kafa vuruşu yapan Onuachu´nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

41´inci dakikada Visca´ya yapılan faul sonrası Trabzonspor´un kazandığı sağ çaprazdan serbest vuruşunu kullanan Bakasetas´ın vuruşunda top 2 kişilik barajı geçti. Köşeyi kapatan kaleci Mert´i de geçen top dar açıdan ağlarla buluştu: 2-0.

45+1´inci dakikada Trabzonspor´un atağında Beşiktaş savunması topu ceza sahası dışına çıkardı. Kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topu yakalayan Mendy´nin uzak mesafeden sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

57´nci dakikada Beşiktaş atağında ceza sahası içi sağında topu alan Colley´in vuruşunda top savunmaya çarparak ağlara gitti. Hakem Volkan Bayarslan pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü saymadı.

62´nci dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet topu ceza alanına çevirdi. Ceza sahasında kale önünde topu karşılayan Visca´nın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0

Karşılaşma Trabzonspor´un 3-0 galibiyetiyle tamamlandı.

9 AYLIK DERBİ HASRETİ SON BULDU

9 aydır derbi maçı kazanamayan Trabzonspor, sahasında Beşiktaş´ı mağlup ederek şeytanın bacağını kırdı. Son olarak geçen sezonun 15´inci haftasında oynanan maçta Fenerbahçe´yi mağlup eden bordo mavililer, sonrasında oynadığı 4 derbi maçında da galip gelememişti. Karadeniz temsilcisi, İstanbul ekibi karşısında oynadığı üstün oyunuyla hanesine 3 puanı yazdırdı. Bordo mavililer ayrıca Beşiktaş´a karşı 5 maçlık yenilmezlik serisini de 6´ya çıkardı.

BJELICA´NIN İLK DERBİ ZAFERİ

Trabzonspor´a geçen sezonun son haftalarında katılan teknik direktör Nenad Bjelica, Süper Lig´de çıktığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet almıştı. Bu müsabakalardan ikisini Fenerbahçe ve Galatasaray´a karşı oynayan ve mağlup olan Hırvat hoca, sahasında Beşiktaş´ı dize getirerek ilk derbi zaferini yaşadı.

TRABZONSPOR´DA 2 YENİ TRANSFER İLK 11´DE

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş maçında sahaya Kasımpaşa maçından farklı kadroyla çıktı. Hırvat hoca savunmada Larsen´in yerine Mehmet Can Aydın´ı değerlendirirken, sol kanatta Trezeguet´in yerine Bardhi´ye görev verdi. Takımın yeni santrforu Onuachu´ya ilk 11´de şans veren Bjelica, Umut ve Enis´i yedeğe aldı. Hırvat teknik adam ayrıca yeni transferlerden bir diğeri olan Batista Mendy'î de ilk 11'de görevlendirdi.

PEPE KADRODA YOK

Kadroda olması beklenen yeni transfer Pepe´yi hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya almayan Hırvat hoca, yine yeni transferlerden Berat´ı yedek kulübesinde başlattı. Bordo mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin, Fernandez ve Orsic maç kadrosuna dahil edilmedi.

MAÇ KAPALI GİŞE, ŞENOL GÜNEŞ´E TEPKİ

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor´un taraftarları, takımlarına destek olmak için tribünlerdeki yerini aldı. Konuk takım taraftarlarının alınmadığı maç kapalı gişe oynandı. Bordo-mavili taraftarlar, müsabaka boyunca tezahüratlarla takımlarını destekledi. Taraftarlar, maç öncesi seremonide Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş´i yuhaladı. Bordo mavililerin skoru 3-0 yaptığı ikinci yarıda tribünler "Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" şeklinde tezahürat yaptı.

ONUACHU İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor´la 1 sezonluk anlaşma sağlayan ve geçen hafta takıma katılan Paul Onuachu yeni takımında ilk kez Süper Lig müsabakasına çıktı. Binlerce taraftar önünde ilk kez bordo-mavili formayı giyen Nijeryalı santrfor ilk maçında golünü attı. Maçın seyrini değiştiren ve tribünleri ateşleyen golcü oyuncu ikinci devrenin ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Enis Destan´a bıraktı.

SPONSORDAN MAÇ ÖNCESİ DESTEK

Trabzonspor´un stat sponsoru olan Papara'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı ve sponsor Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon, Beşiktaş maçı öncesi bordo mavili kulübü ziyaret etti. Misafirleri ağırlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Karslı ve Mildon'a isimlerinin yazılı olduğu forma ve Trabzon´a özgü çeşitli hediyeler verdi.

BEŞİKTAŞ´TA KADRO DEĞİŞTİ, CENK GÜN 103 SONRA İLK 11´DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde son oynadığı Sivasspor maçı kadrosunda değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Oxlade-Chamberlain yerine Salih, Muleka yerine Rebic, Aboubakar yerine de Cenk´e forma verdi. Son olarak geçen sezonun son haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11´de sahaya çıkan Cenk Tosun, 103 günlük aranın ardından bir Süper Lig maçına ilk 11´de başladı. Siyah beyazlı takımın yeni transferi Eric Bailly ise müsabakaya yedekte başladı.

ŞENOL GÜNEŞ´İN SERİSİ BOZULDU

Ligde son olarak geçen sezon Sivasspor müsabakasında mağlup olan ve 18 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Şenol Güneş, eski takımına mağlup olarak serisini kaybetti. Trabzonlu teknik adam tribünlerin kendisine yönelik tepkileri karşısında sakinliğini korudu.