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        Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti değerlendirdi

        SüperLig'in 5´nci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Batista Mendy, Paul Onuachu ve Anastasios Bakasetas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 00:13 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:13
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        Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti değerlendirdi
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        SüperLig'in 5´nci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Batista Mendy, Paul Onuachu ve Anastasios Bakasetas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

        Beşiktaş karşısında maçı domine ettiklerini belirten Anastasios Bakasetas, "3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü bugün ikinci derbiyi oynadık. Kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik. Maçın ilk 20-25 dakikasını çıkartıyorum. Genel itibariyle Beşiktaş´ı do0mine ettik diyebilirim. İstediğimiz şansları bulduk. Bunları doğrudan gole çevirebildik" diye konuştu.

        "10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNADIĞIM KADAR GOL ŞANSI BULAMIYORUM"

        8 numara pozisyonunda oynadığı sürece gol şansına uzak kaldığını söyleyen Bakasetas, "10 numara pozisyonunda oynayan bir arkadaşımız var. Abdülkadir Ömür gayet güzel oynuyor. Bardhi de var aynı zamanda. Tabi ki 8 numara pozisyonunda oynadığım sürece gol şansına biraz uzak kalıyorum. 10 numara pozisyonunda oynadığım kadar gol şansı bulamıyorum. Bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Ayrıca Galatasaray maçı kötü oynadığım bir maçtı ve ilk golden de sorumluyum. Bunu biliyorum. Ama bu pozisyonda oynuyorsam ve bundan memnun değilseniz bunun için yapabileceğim bir şey yok" dedi.

        "HERKES HATA YAPABİLİR"

        Yunan oyuncu, maçın hakemi Volkan Bayarslan ile ilgili gelen bir soruya ise "Türkiye´de bulunduğum süre içerisinde onlarla gayet iyi bir iletişimimiz olmuştu. O bana yardımcı oldu ben ona yardımcı oldum. Onu performansından dolayı pek fazla eleştiremem. Ona maçtan sonra neler hissettiğimi söyledim. Herkes hata yapabilir. Gayet normal bir şeydir. Bunu anlayışla karşılıyorum" şeklinde cevap verdi.

        MENDY: TARAFTARLARIMIZ BUGÜN SÜPERDİ

        Galibiyet için mutlu olduklarını ve taraftarların desteğinin kendisine motivasyon sağladığını ifade eden Batista Mendy, "İlk maçımda bu sahadan galibiyet ile ayrılmamız çok önemliydi. Bunu da bir derbi maçı olan Beşiktaş´a karşı yapmamız da önemliydi. Galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk hafta içerisinde U-19 takımına karşı bir hazırlık maçı yapmıştık. Bütün hafta boyuncu takımla beraber antrenmanlara çıktım. Hızlı adapte olabildim. Taraftarlarımız bugün süperdi. Harikaydılar. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar gerçekten bizi çok iyi desteklediler. Havalimanında da beni karşılamaları gerçekten çok iyiydi. Bana bugünkü motivasyonu veren faktörlerden bir tanesi de o idi" şeklinde konuştu.

        ONUACHU: 3 PUANA BİR GOLLE KATKI VEREBİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

        Çıktığı ilk maçında gol atan Paul Onuachu ise sakatlığının çok ciddi olmadığını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

        "Taraftarlar gerçekten harika. Beni karşılamaya geldiklerinde de harikaydılar. Bu akşam ilk dakikadan itibaren bize enerjiyi gerçekten hissettirdiler. Ben de onlara bir golle destek verebildiğim için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi maçları tek tek değerlendirmek gerekiyor. İlk sakatlandığımda biraz yavaşladım. Çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sağlık ekibimizle beraber bunu değerlendireceğiz. Türkiye Ligi, baskı seviyesi yüksek ve üst seviye bir lig diyebilirim. Büyük isimli oyuncuların yer aldığı temposu çok yüksek ve her oyuncunun kendisini hazırlaması gerekir."

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