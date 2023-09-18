Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig´in 5´inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş´ı 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Farklı galibiyeti ve müsabakayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kapalı gişe oynadıkları maçta gördükleri destek için taraftara teşekkür etti. Hak edilmiş bir galibiyet kazandıklarını söyleyen Bjelica, "Hak ederek kazandığımız bir galibiyet oldu. Maçın 90 dakikalık bölümünün tamamında maçı domine eden taraftık. Maçın önemini ve stadın tamamıyla dolu olduğunu düşününce ilk 20 dakikalık bölümde belki biraz endişeli bir halimiz vardı; ama devamında oyunu domine ettik. Hem oyuncularımız hem takım hem de kulüp olarak iyi bir galibiyet aldık ve çok mutluyuz. Transfer sezonunun son bölümünde aramıza kattığımız isimler çok önemli oyuncular oldu ve onların katılımıyla beraber rekabeti artırdık. Bu da takım içinde çok büyük fayda sağladı. Bugün 21 kişilik bir kadromuz vardı, 5 oyuncumuzu dışarıda bırakmak zorunda kaldık. 3 oyuncumuz da sakattı. Bu, iyi bir kadromuzun olduğumuzu gösteriyor. Kamp özelinde de bütün arkadaşlarımızla beraber çok çalıştık. Büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler. Şimdi de bunun meyvelerini toplama zamanı" dedi.

"ABDÜLKADİR´DE RİSK ALMAK İSTEMEDİK"

Abdülkadir Ömür'ün maçın ilk yarısında kasığında bir ağrı hissettiğini aktaran Bjelica, "Devre arası onunla konuştuktan sonra risk almak istemedik. Onuachu da ilk yarıda bileğinde bir ağrı hissetti, devam etmek istediğini ifade etmişti. İkinci yarının hemen başlangıcında ağrısının arttığını gördük ve 2 dakika sonra oyundan aldık. Nicolas Pepe, takımla beraber antrenman yapma fırsatı bulamamıştı. Geçen sezonun son bölümlerini sakat geçirdiğinden dolayı hazırlanabilmesi için belli bir süreye ihtiyacı olacak. En kısa zamanda takımımıza katmak için çalışıyoruz. Hüseyin Türkmen´in 5 haftalık bir toparlanma süreci olacak. O da ondan sonra takıma katılacak. Fernandez´in de bir sonraki milli arada takımla beraber çalışmasını bekliyoruz. Orsic´in de şubat ayı ile beraber takıma katılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANMAYA HAZIRIZ"

Takımın bu şekilde oynamaya devam ettiği sürece rakip fark etmeksizin tüm maçları kazanabileceklerini kaydeden Hırvat hoca şunları söyledi:

"Beşiktaş gibi iyi bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Böylesine rakiplere karşı acı çekmek normaldir. Ortaya direnç koymanız lazım. Takımımıza baktığınızda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını görebilirsiniz. Böyle devam ettiğimiz sürece rakip fark etmeksizin her maçı kazanmaya hazırız. Bu seviyede devam etmeliyiz. Mutluyuz, 3 gol attık ve rakibe gol fırsatı vermedik. Savunmada bütünlük örneğini de gösterdik. Acı çekerek, fedakarlık yaparak kazanıyorsunuz çünkü acı çekmeden maç kazanamazsınız. Biz de bunun örneğini gösterdik."

"UZUN BİR TAKIMIMIZ OLDU"

Nenad Bjelica, yeni transferlerle birlikte uzun boylu bir takım olduklarını belirterek, "Bugüne özel bir duran top çalışmamız yoktu aslında ama takımımızın gerçekten uzun boylu olduğunu biliyorsunuz. Aramıza katılan oyuncularla beraber gayet uzun bir takımımız oldu. Duran toplarda bunun meyvesini alabileceğimizi biliyorduk. Önümüzdeki maçlarda rakiplerimizi şaşırtarak bu konuda fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"TEK HEDEF KAZANMAKTI"

Tüm planı galibiyet üzerine kurduklarını kaydeden Bjelica "Tek hedefimiz kazanmaktı. Bütün planları kazanmak üzerine yaptık. Larsen, milli aradan sonra 7 gün idman yapma fırsatı bulamamıştı. Eren ise milli arada bizimle beraberdi. Son maça bakacak olursanız yaptığımız değişiklikler de vardı. Doğucan aramızdan ayrıldı, yeni transfer Mendy´i oynattık. Enis Destan yerine Onuachu´dan faydalanmaya çalıştık. Yeni gelen oyuncularımızı oynatarak hedeflerimiz de vardı. Taze, hazır olduklarını düşünerek faydalanmaya çalıştık ve çok büyük fayda gösterdiler. Mendy ve Onuachu çok büyük fayda sağladı. Gayet iyi bir oyun çıkardılar. Abdülkadir ve Bakasetas ile beraber gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Abdülkadir değişikliğini de sakatlıktan dolayı yaptık. Değişiklikte amacımız 2-0´ı korumaktan ziyade 3´üncü golü bulmaktı. Takımı geri çekmek değil daha da öne çekmek adına değişiklik yaptık. Onuachu´yu sakatlığı sebebiyle değiştirdik. Santrfor çıktı, yerine başka bir santrfor girdi. Maçın son bölümünde orta sahada biraz düştüğümüzü görünce Berat ile orayı güçlendirmek istedik. Fountas değişikliğiyle beraber de kanatlarda fırsatlar yaratmaya ve hız kazanmaya çalıştık. İşler bugün bizim adımıza iyi gitti. Daha da iyi olabiliriz, daha da iyi oyun ortaya koyabiliriz. Daha da iyi olmak için hep beraber çalışıyoruz, mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR DESTEK VERİNCE OYUNCULAR ÖLÜMÜNE MÜCADELE EDİYOR"

Hakem kararlarına ilişkin soru üzerine ise Bjelica, "Hakemle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Çok gereği olduğunu da düşünmüyorum. Taraftarlarımız bize bu şekilde destek verdiklerinde, yanımızda olduklarında başaramayacağımız hiçbir şey yok. Oyuncularımız da bu desteğe karşılık verebilmek adına sahada ölümüne mücadele ediyor. İnanılmaz bir destek verdiler. Takımın agresifliğinden gayet memnunum" diyerek açıklamasını tamamladı.

GÜNEŞ: BİZ DAHA YUMUŞAK OYNADIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Trabzonspor karşısında oynadıkları oyunun kazanmaları için yeterli olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Oyuna yavaş tempoda başladık. İki takım için çok yavaş tempoda oynanan oyunda beklenmedik şekilde yediğimiz 2 hatalı gol rakibin direncini artırdı. Rakibin genel olarak oyun motivasyonu sertlikle birleşince bunu başarıya dönüştürdü. Biz daha yumuşak oynadık. Kazanma hırsımızı sahaya yansıtamadık. Oyun olarak hatalar yaptık, top kayıplarıyla rakibe şans verdik. O yüzden de maçı kaybettik, üzgünüz. Bizim takımın iyi oyuncuları var. Hepsinin bundan daha iyi oynadığını biliyorum ama bugün sebep ne olursa olsun kendi oyunlarının altında oynadılar. Maçtan önce görüntüler iyi olsa da sahaya yansıtamadık."

"NET POZİSYONLAR YAKALAYAMADIK"

Oyuncu tercihleri hakkında açıklama yapan Güneş, şöyle devam etti:

"Milli takım arasında çarşamba günü dönen oyuncuları tercih ettim. Perşembe ve cuma günü gelenler oldu. Cumartesi seyahat yaptık. Baktığınızda bunlar olumsuz bir durum. Bundan sonra yine milli aradan sonra Galatasaray, bir diğer milli arada Samsun'a gideceğiz. Kendi sahanda oynamak avantajdır, en azından psikolojik olarak. Çok yavaş oynadık. Daha çok pozisyon üretip önde basmaya çalışmaya rağmen net pozisyonlar yakalayamadık. Hem hücumda etkin değildik hem sert oynayan rakibe sertlikte cevap veremedik. Kaybettik. Onun için üzgünüz."

"ŞİKAYET ETMEYE GEREK YOK"

22 günde 7 maç oynayacaklarına dair soruyu yanıtlayan Güneş, "Zor değil, alınan bir karar varsa ona uyacağız. Nasıl Adana Demirspor maçını tehir ettiler, araya koydular. Samsunspor´u da tehir ettiler, daha geçe koydular. Herhalde Avrupa´ya girmemiz garanti olduktan sonra istedikleri gibi karar alıyorlar. Diyecek bir şeyimiz yok, alınan kararlara uyacağız. Bundan sonra Brugge'ye gideceğiz. Seyahat edip dönüyorsun, kendi sahanda oynuyorsun, Adana´ya gidiyorsun sonra kendi sahanda oynayıp Konya'ya gidiyorsun. İdmanı bıraktık ama takımı değiştirerek oynatmak durumundayız. Başka çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok. Alınan kararlar bu. Doğru karar, yanlış karar. Daha önce niye tehir ettiler bilmiyorum. Avrupa'ya girmemiz için. Biz talep etmiyoruz ki, sen karar veriyorsun. Şimdi değiştirdin diyorsun. Diyecek bir şeyimiz yok" dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORSUNUZ"

Şenol Güneş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk açıklamasının kendileri üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığına yönelik soruya da "Yok niye baskı oluştursun. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluğa oynar. Söylenmiş olması ayıp değil. Biz bu yarışta varız. Bir maç kaybetmemiz ligin bittiğini teşkil etmiyor. Bu tip takımların hocalarının, başkanlarının şampiyon demesine gerek yok, zaten şampiyonluk için yarışıyorsunuz" yanıtını verdi.