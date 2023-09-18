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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına moralli başladı

        Trabzonspor,  Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:40
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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına moralli başladı
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        Trabzonspor,  Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig´in 5´inci haftasında Beşiktaş´ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, 25 Eylül Pazartesi günü oynayacağı Hatayspor maçı öncesi büyük moral kazandı. Bordo mavili ekip, deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de idman yapan bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma çalışması yaptı. Rondo çalışması ve dar alan oyunlarıyla devam eden idman, invertal koşu çalışmasıyla tamamlandı.

        Yarını izinli geçirecek olan Karadeniz ekibi, Hatayspor maçı hazırlıklarına 20 Eylül Çarşamba günü devam edecek.

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