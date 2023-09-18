Trabzonspor, derbilerdeki 3 puan özlemine Beşiktaş karşısında son verdi Trabzonspor, dün akşam zorlu rakiplerinden Beşiktaş´a karşı üstün bir oyun oynayarak sahadan 3-0´lık galibiyetle ayrıldı. 9 ay sonra bir derbiden galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, geçen sezon geçirdiği çalkantılı dönem sonrası, bu sezon yeni transferlerin de katkısıyla ligde iddialı olacağını taraftarına gösterdi.

Trabzonspor, dün akşam zorlu rakiplerinden Beşiktaş´a karşı üstün bir oyun oynayarak sahadan 3-0´lık galibiyetle ayrıldı. 9 ay sonra bir derbiden galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, geçen sezon geçirdiği çalkantılı dönem sonrası, bu sezon yeni transferlerin de katkısıyla ligde iddialı olacağını taraftarına gösterdi.

Süper Lig´e bu sezon istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ligin 5'inci haftasını 9 puanla geride bıraktı. Ligin 3'ncü haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan ve geçen hafta Kasımpaşa'yı yenen Karadeniz ekibi, zorlu Beşiktaş galibiyetiyle ligde seri başlangıcının fişeğini ateşledi.

DERBİDE 3 PUAN ÖZLEMİ SON BULDU

Siyah-beyazlılar, karşısında önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor, 266 günlük aradan sonra derbi kazanmayı başardı. Mendy ve Onuachu gibi yeni transferleriyle sahaya çıkan bordo-mavililer, zorlu müsabakada rakibine nefes aldırmadı. Son olarak geçen sezonun 14´üncü haftasında Fenerbahçe´yi yenen ve sonrasındaki 4 derbi maçta galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında 3 puan özlemine son verdi.

BJELICA´NIN DERBİ SİFTAHI

Trabzonspor´un başında çıktığı Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinden mağlup ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica, Süper Lig´de ilk kez büyük bir müsabakadan zaferle ayrıldı. Zorlu maça takımını iyi hazırlayan Hırvat hoca maçta yaşadığı gol sevinciyle mutluluğunu taraftarla paylaştı.

MENDY´NİN BEKLENMEYEN FÜZESİ

Takımın yeni transferi Batista Mendy´nin ilk yarının uzatmalarında topla anlık buluşmasında kaleye uzak mesafeden çektiği şut direkte patladı. Hem rakibi hem de taraftarı şaşkına çeviren Mendy´nin füzesi az farkla gol olmadı. Mendy´nin ceza sahası dışından çektiği şutla kaçan golü sosyal medyada çok konuşuldu. Taraftarların hayran kaldığı gol denemesi hakkında taraflı tarafsız birçok izleyici, `sezonun golü kaçtı´ yorumunu yaptı.

BAKASETAS´IN DERBİ ÜÇGENİ

Orta sahanın yıldız oyuncusu Bakasetas, bordo-mavili takımdaki kariyerinde Beşiktaş filelerini ilk kez dün akşam sarstı. 41´inci dakikada dar açıdan attığı frikik golüyle taraftarı mest eden Yunan yıldız, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe ağlarını 2 kez, Galatasaray filelerini de 1 kez havalandırmıştı. Ligdeki diğer büyük takımlardan Beşiktaş´a da gol atma başarısını gösteren başarılı orta saha, gol katkısı adına derbi üçgenini tamamladı.

"BİRDEN ÇOK NEDENDEN DOLAYI ZAFERE ÇOK İHTİYACIM VAR"

Beşiktaşlı Valentin Rosier´le yaşanan gerilimde, Rosier´in fiziksel müdahalesine maruz kalarak boynundan yaralanan Bakasetas´ın, hakemin Rosier´e ceza vermemesi ve kendisine sarı kart göstermesi nedeniyle morali bozulmuştu. Rosier´in Bakasetas'ın boğazını sıkması sonucu boynunda oluşan çizik ve yaralar kamuoyuna, `Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada rakip takımın profesyonel futbolcusu Valentin Rosier'in futbolcumuz Anastasios Bakasetas'a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir" ifadeleriyle duyurulmuştu. Maruz kaldığı durumdan etkilenen Bakasetas´ın galibiyet sevinci yarım kaldı. Duygularını sosyal medyada paylaşan Yunan oyuncu, "Birden fazla nedenden dolayı zafere çok ihtiyacım var. Bunun üzerine inşa etmemiz ve uzun sezon boyunca tutarlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SAHANIN YILDIZI VISCA LİGE GERİ DÖNDÜ

Takımın başarılı sağ kanadı Edin Visca, geçen hafta Kasımpaşa maçında bu sezonun ilk asistini kaydederken bu hafta da Beşiktaş filelerini sarsmayı başardı. Bordo-mavili takımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gerçek performansını ortaya koyamayan Boşnak oyuncu, yeni sezondaki ilk golünü siyah beyazlı takım ağlarına attı. Son olarak geçen sezonun 38´inci haftasında oynanan Başakşehir maçında golü bulunan oyuncu, son 2 haftada takımına sağladığı skor katkısıyla `geri döndüm´ dedi. Maç boyunca sahada etkisini gösteren Visca, Sofascore verilerine göre 7.9 puan ile maçın yıldızı oldu.

FORMA GİYMEYEN PEPE SEVİNCE ORTAK OLDU

Bordo-mavili oyuncular zafer sevincini maçın ardından sahada taraftarıyla kucaklaşarak yaşadı. Kaptan Uğurcan Çakır taraftara `üçlü´ çektirirken, hazır olmadığı için maçta forma giymeyen yeni transfer Nicolas Pepe de takımının galibiyet sevincine sahada ortak oldu.

BEŞİKTAŞ ZAFERİ MANŞETLERDE

Trabzonspor´un Beşiktaş karşısında aldığı önemli galibiyet, kentte yayın yapan gazetelerin manşetlerine taşındı. Gazeteler; Beşiktaş galibiyetini sütunlarına, `Beşiktaş kaderinden kaçamadı´, `Fırtınayı gören masum Kartal´, `Şen ola Trabzon´, 'Kartal´ın özgürlüğü Fırtına çıkana kadardır, `Ne Cimbom ne Kanarya ne Kartal, Trabzon alayını katlar´ başlıklarıyla taşıdı.