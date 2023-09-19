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        Define için ormana iş makinesiyle yol açtılar

        TRABZON'da,kaçak define arayan kişiler, ormana iş makinesiyle girip, 100 metre uzunluğunda yol ile 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde çukur açtı. Alanda bir şey bulup bulamadıkları bilinmeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:25
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        Define için ormana iş makinesiyle yol açtılar
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        TRABZON'da,kaçak define arayan kişiler, ormana iş makinesiyle girip, 100 metre uzunluğunda yol ile 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde çukur açtı. Alanda bir şey bulup bulamadıkları bilinmeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi Aytora mezrasında, yüksek kesimdeki ormana, kimliği belirsiz kişiler iş makineleriyle girdi. Şüpheliler, tepedeki ormana 100 metre uzunluğunda yol ile 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde çukur açıp, kaçak define kazısı yaptı. Şüpheliler, kayalık zemini iş makinesiyle kırıp, mağara şeklindeki çukurda arama yaptı. Alanda bir şey bulup bulmadıkları bilinmeyen ve ormanda irili ufaklı çok sayıda da çukur açan kişiler, bazı araç gereci bırakıp bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        'GARİBANIN EVİNE YOL YAPIN DESEK YAPMAZLAR'

        İlçede oturan Sabri Malkoç, definecilerin iş makinesiyle ormana girip kazı yaptığını belirterek, "Dağ yolunda orman içine doğru kaçak kazı yapmışlar. Yaklaşık 100 metre içeri girmişler. Bu yolu yaparken taş kırmışlar, yolun ucunda da yaklaşık 8 metre çapında 5-6 metre derinliğinde çukur açıp aramışlar. Birkaç metre de hiltiyle kırdılar sanırım. Köyden birine 'Allah rızası için şu garibanın evine bir yol yapın' desek kimse yapmaz ama adamlar gelip burayı yapmışlar. Ne zaman yaptıklarını kimse bilemiyor. Yoldan geçerken fark etmişler" dedi.

        'HERKES BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN ONLAR DA BURADA ÇALIŞMIŞ'

        Kaçak kazıyı sonradan fark ettiğini belirten Hasan Atalı, "Aşağıda bir mahalle var, taşları da yolun kenarına koymuşlar. Taşlar yuvarlansa aşağıdaki evler zarar görür. Güvenlik güçlerine haber verildi. Zannediyorum işin peşini bırakmazlar. Herhalde 15-20 gün içinde olmuş. Milleti iyi takip etmişler. Herkes çayında, fındığında çalışırken onlar da ormanda çalışmışlar" diye konuştu.

        Uğurcan Atalı da "Öyle bir yol yapmışlar ki, 'Yapın' desek yapmazlar, 'Oraya yol kazın' desek kazmazlar. Mağara yapmışlar. Adamlar neye heves edip kazdılar bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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