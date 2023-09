Trabzonsporlu Mehmet Can: Buraya savaşmaya geldim Trabzonspor´abusezon katılan Mehmet Can Aydın, "Trabzonspor´a kiralık olarak geldim ama kendimi Trabzonspor´a ait hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya savaşmaya ve o pozisyonu almaya geldim" dedi.

Trabzonspor´abusezon katılan Mehmet Can Aydın, "Trabzonspor´a kiralık olarak geldim ama kendimi Trabzonspor´a ait hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya savaşmaya ve o pozisyonu almaya geldim" dedi.

Trabzonspor´un Schalke´den kiralık olarak transfer ettiği Mehmet Can Aydın, Hatayspor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Genç futbolcu, bordo mavili takımdaki geleceği ve performansına ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtadı.

`BURAYA SAVAŞMAYA GELDİM"

Bordo mavili formayı giymek için rekabete hazır olduğunu söyleyen genç sağ bek, "Genç oyuncuların bence oynaması lazım. Tabi Larsen de çok iyi bir oyuncu ama buraya savaşmaya ve o pozisyonu almaya geldim. Şu an iyi gidiyor, inşallah da böyle devam edecek" dedi.

"SAHADA ÇOK FARK HİSSETMİYORUM"

Almanya Ligi ile Türkiye Ligi´ni değerlendirmesi istenen Mehmet Can, "Alman futbol kalitesi çok yüksek. Ama Türkiye Süper Ligi de son 6 - 10 senede yükseldi. Sahada çok fark hissetmiyorum. Rakiplerimiz de çok iyi. Şimdi Beşiktaş´a karşı oynadık. Rebiç benim tarafta oynuyordu. Türkiye´de de son 5 senede kalite yükseldi, çok fark hissetmiyorum" diye konuştu.

`TRABZONSPOR İSTERSE DÜŞÜNÜRÜM"

Trabzonspor´da kalıcı olmak istediğini ifade eden Aydın şöyle konuştu: "Trabzonspor´a, kiralık olarak geldim ama kendimi Trabzonspor´a ait hissediyorum. Bu büyük bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah ve tabi ki Trabzonspor isterse düşünüyorum"

"HOCAMA MİNNETTARIM"

Teknik direktör Nenad Bjelica´nın, Beşiktaş maçı sonrası kendisine sarılması ve samimi davranışına ilişkin düşünceleri sorulan genç futbolcu, "Hocama minnettarım. Bana şans verdi, güvendiği için. Şu an iyi oynuyoruz, antrenmanlarda iyi çalışıyoruz, planlarımız iyi oluyor. Beşiktaş´a karşı iyi maç çıkardık. Böyle devam edip, böyle çalışmamız lazım" dedi.

"ÖNCEDEN FORVET OYNUYORDUM"

Mevkisine yönelik soruya Aydın, "2 seneden beri sağ bek oynuyorum. Önceden forvet oynuyordum. Shalke´de forvet oynuyordum. Her oyuncudan bir şey öğrenebilirsin. Larsen´den de antrenmanlarda bir şey öğrenebilirim. Bir oyuncu ismi söyleyemem, her oyuncudan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" yanıtını verdi.

"ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Takım arkadaşlarını kendisine adapte olma sürecinde yardımcı olduğunu söyleyen Mehmet Can, "Takıma yardığım ettiğim için çok mutluyum. Son 1-2 haftadan beri çok iyi transferler yaptık. Ondan da iyi oynuyoruz. Çok iyi çalışıyoruz, aynı şekilde devam etmemiz lazım. İlk başta ağabeylerimi tanıyorum. Abdülkadir, Eren, Uğurcan ağabeyi milli takımdan tanıyordum. Benim için zor olmadı. Onlara minnettarım. Bana yardımcı oldular. Zor olmadı benim için" dedi.

"İNŞALLAH BİR GÜN SAHAYA ÇIKARIM"

A Milli takımda forma giyme hayali olduğunu anlatan Aydın, "Her Türk oyuncunun hayali Milli Takımda oynamak. Benim için öyle. Ben yine çalışmaya başlayacağım. İnşallah bir gün sahaya da çıkarım. Daha önce yedekteydim. Benim hayalim de bir gün mili takım için oynamaktır" diye konuştu.

"EDIN AĞABEY İLE ÇOK İYİ OYNUYORUZ"

Takımın başarılı sağ kanadı Edin Visca ile uyumlu olduklarını anlatan Mehmet Can, "Edin ağabey bana çok yardım ediyor. Sahanın içinde konuşuyoruz. Defansta da bana yardım ediyor. Edin ağabey ile çok iyi oynuyoruz. Tabi ki Pepe de çok büyük oyuncu. Pepe ile antrenmanda da çok oynamadık. Ama tabi ki onunla da oynamak çok büyük gurur olabilir" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR ONLARSIZ OLMAZ"

Trabzonspor taraftarlarının takıma destek ve sevgisini değerlendiren genç futbolcu, "Ben Shalke´den geliyorum ve Shalke´nin de taraftarı çok büyük taraftar. Belki de Almanya´nın 1 numarası ama Trabzonspor´un taraftarı başka. Onlar biz çok seviyor, biz de onları seviyor ve saygı duyuyoruz. Trabzonspor onlarsız olmaz. Onlar bizim için çok önemli, inşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

"SAĞ BEK OYNAMAYI SEVİYORUM"

Teknik direktör Nenad Bjelica´nın farkı pozisyonda görev verirse buna hazır olduğunu ifade eden Mehmet Can, "Shalke´de 7 - 8 sene forvet oynuyordum. Şu an sağ bek oynamayı seviyorum. İyi gidiyor şu an. Eminim başka pozisyonlarda oynayabilirim. Ama şu an hoca beni nereye koyarsa orada oynayıp, orada çalışıp, takıma yardım etmeye devam edeceğim" dedi.

"AİLEM BURAYA GELMEK VE KALMAK İSTİYOR"

Almanya´da yaşadığı dönemde Trabzonluları tanıma fırsatı bulduğunu belirten Mehmet Can şunları söyledi: "Benim Almanya´da en iyi arkadaşlarım Trabzonludur. Ondan dolayı Trabzon´u önceden tanıyordum. Trabzon şehrini seviyorum. Ben sakini severim. İstanbul zor oldu. Ailem de seviyor burayı. İnşallah buraya gelmek ve kalmak istiyorlar. Burada futbol ve hayat benim için Elhamdülillah çok güzel"

"ÇALIŞMAZSAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Gurbetçi gen oyuncuların Türkiye´ye geldikten sonra kopuş ve düşüş yaşadığı değerlendirmesinde bulunan Mehmet Can, "Çoğu oyuncu Türkiye´ye gelince bence çalışmayı bırakıyorlar. Devamlı ve çok çalışmıyorlar. Ben de geldim ve çok çalışmaya devam ettim, yapmaya da devam edeceğim. Çalışmazsan hiçbir yerde olmaz. Bu hangi ülkede olursan ol, çalışmazsan olmaz" ifadelerinde bulundu.

"HÜCUMA DA KATKI VERMEK İSTİYORUM"

Futbol kariyerinde önünde uzun bir yol olduğu ve çok şey öğrenebileceğini kaydeden genç oyuncu, "Her oyuncu daha iyi olabilir. Daha genç oyuncuyum. Hata yapınca hocalarım bana şans veriyor ve öğretiyorlar. Genç oyuncuyum, ancak hatalarım da var. Trabzonspor´da defans oynuyorum, ancak hücuma da katkı vermek istiyorum. Onu da öğrenmek istiyorum" diye konuştu. Memleketi sorulan Mehmet Can, Nevşehirli olduğunu belirtip konuşmasını tamamladı.