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        Trabzonspor´da Hatayspor mesaisi sürüyor

        SüperLig´in6´ncı haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına tek idmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:20
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        Trabzonspor´da Hatayspor mesaisi sürüyor
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        SüperLig´in6´ncı haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına tek idmanla devam etti.

        Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.30´da çalışan bordo mavililer, idmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, sonuçlandırma ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.

        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

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