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        Trabzonspor´da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

        Trabzonspor,Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:05
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        Trabzonspor´da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti
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        Trabzonspor,Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

        Süper Lig´in 6´ncı haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına tek idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de antrenman yapan bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavili ekip, 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 13.00´te yapacağı taktik idmanla tamamlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-09-23 15:01:32

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