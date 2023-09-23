Trabzonspor´da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti Trabzonspor,Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor,Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Süper Lig´in 6´ncı haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına tek idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de antrenman yapan bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 13.00´te yapacağı taktik idmanla tamamlayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-09-23 15:01:32