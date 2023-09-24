Nenad Bjelica: Hatayspor maçına yüzde 100 hazır durumdayız TrabzonsporTeknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor maçı öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi. Bjelica, "Hafta boyunca takım olarak, bütün arkadaşlarımızla gayet iyi bir çalışma örneği gösterdik. Ufak rahatsızlıkları olan oyuncularımızda vardı. Abdulkadir Ömür ve Paul Onuachu gibi. Onlar da o rahatsızlıklarını atlattılar. Şu an gayet iyi durumdalar. Onlar da bizimle olmaya hazır durumdalar" dedi.

TrabzonsporTeknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor maçı öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi. Bjelica, "Hafta boyunca takım olarak, bütün arkadaşlarımızla gayet iyi bir çalışma örneği gösterdik. Ufak rahatsızlıkları olan oyuncularımızda vardı. Abdulkadir Ömür ve Paul Onuachu gibi. Onlar da o rahatsızlıklarını atlattılar. Şu an gayet iyi durumdalar. Onlar da bizimle olmaya hazır durumdalar" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak Trabzonspor, hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Nenad Bjelica, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatayspor maçına hazır olduklarını belirten Hırvat teknik adam, "Önümüzdeki maç zor bir maç olacak. Çünkü rakibimizin ilk 5 maçta baktığınızda kalitesini, neler yapabileceklerini gösteren zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim odak noktamız kendimiz. Neler yapabileceğimiz ve bunları nasıl yapmamız gerektiği. Maça yüzde 100 hazır durumdayız. Yüzde 100 verebilirsek bu maçı diğer maçlar gibi iyi sonuçla atlatabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"PEPE'NİN TAM OLARAK HAZIR OLABİLMESİ İÇİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Pepe'nin sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Bjelica, "Ufak bir sakatlığı olmuştu. O ufak sakatlığın tedavisi devam ediyor. Çalışmalara da devam ediyor. Sanıyorum önümüzdeki hafta bireysel programına başlamış olacak. Tabi eski takımı Arsenal ile birlikte çok fazla takım idmanı yapamamıştı. Dolayısıyla bireysel çalışmalarını sürdürmüştü. Onun için onu hazırlayabilmek, sahaya atabilmek kendi seviyesini gösterebilmesi için doğru zamanı bekliyoruz. Tam olarak hazır olabilmesi için zamana ihtiyacı var. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsa önümüzdeki milli ara sonrasında o da tam olarak bizimle olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"JOAQUiN FERNANDEZ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK"

Joaquin Fernandez'in sakatlığını da değerlendiren teknik adam Bjelica, "Sakat oyuncular içerisine Joaquin Fernandez'i de katabiliriz. Onun da uzun süredir sakatlığı vardı. Şu an o da atlatmak üzere. Önümüzdeki hafta başında ya da hafta içinde bizimle beraber mutlaka çalışmalara başlayacak diye düşünüyoruz. Sakatlığını büyük ölçüde atlattı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nenad Bjelica'nın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR

2023-09-24 14:52:51