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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        SüperLig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic ile kas spazmı nedeniyle Larsen katılmadı. Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez ise takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:15
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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        SüperLig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic ile kas spazmı nedeniyle Larsen katılmadı. Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez ise takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalıştı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Düz koşudan görüntüler

        -Pas çalışmasından görüntüler

        -Kalecilerin çalışmalarından görüntüler

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR

        2023-09-24 15:13:34

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