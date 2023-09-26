Deplasmanda kaybeden Bjelica hedef tahtasında Trabzonspor,Süper Lig´in 6´ncı hafta son maçında Hatayspor´a 3-2'lik mağlubiyetle, Beşiktaş zaferindeki sevinci taraftara unutturdu. Bordo mavili taraftarlar, 2-0 üstün olduğu müsabakada rakibinin geri dönüşüyle şok bir mağlubiyet yaşayan teknik direktör Nenad Bjelica´yı hedef tahtasına koydu. Trabzonspor kariyerinde çıktığı 14 maçta, 7 mağlubiyet yaşayan Bjelica, 3 maçta ise rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.

Trabzonspor,Süper Lig´in 6´ncı hafta son maçında Hatayspor´a 3-2'lik mağlubiyetle, Beşiktaş zaferindeki sevinci taraftara unutturdu. Bordo mavili taraftarlar, 2-0 üstün olduğu müsabakada rakibinin geri dönüşüyle şok bir mağlubiyet yaşayan teknik direktör Nenad Bjelica´yı hedef tahtasına koydu. Trabzonspor kariyerinde çıktığı 14 maçta, 7 mağlubiyet yaşayan Bjelica, 3 maçta ise rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.

Süper Lig´in 6´ncı hafta kapanış maçında Hatayspor´a konuk olan Trabzonspor, 2-0 önde olduğu karşılaşmanın son 20 dakikasında kalesinde 3 gol görerek sahadan yenilgiyle ayrıldı. Başarılı bir geri dönüş yapan Hatayspor´un koşar adım galibiyeti kucakladığı maç skoru, Trabzonspor taraftarında soğuk duş etkisi yaptı. Bordo mavili takım haftayı 9 puanla 6´ncı sırada kapatırken, teknik direktör Nenad Bjelica´nın oyuncu değişiklikleri maçın kaderini belirledi. Bordo mavili taraftarlar ve spor basını, yaşanan şok kaybı Bjelica´nın hanesine yazdı.

BEŞİKTAŞ´I DEVİREN KADRO HATAYSPOR´A YENİLDİ

Mersin´de oynanan müsabakada sahaya Beşiktaş maçı kadrosunu değiştirmeden süren teknik adam, geçen hafta 3 gollü galibiyeti getiren oyunu Hatayspor karşısında futbolculara sergiletemedi. Maçın gidişatını değiştiren oyuncu değişiklikleriyle taraftarın eleştirisini toplayan Nenad Bjelica, geçen hafta Beşiktaş´a karşı alınan tarihi zafer sevincini de taraftarına unutturdu. Deplasmanda dikiş tutturamayan Hırvat hoca bu sezon ligdeki 3´üncü mağlubiyetini yaşadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Bu sezon ligde çıktığı 6 müsabakadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Nenad Bjelica´nın Hatayspor maçında yaptığı tercihler skora doğrudan etki yaptı. Visca ve Onuachu´un golleriyle 2-0 öndeyken taktik gereği 68´inci dakikada Abdülkadir yerine Berat´ı, Onuachu yerine Enis´i oyuna sokan Bjelica´nın bu kararları sonrası 72´nci dakikada bordo mavililer kalesinde ilk golü gördü. Bjelica yine taktik gereği 83´üncü dakikada Visca´yı oyundan alarak Trezeguet´i sahaya sürdükten sonra kalesinde 2 gol daha gördü. Bordo mavililerin gollerini atan Visca ve Onuachu´nun oyundan alınması sonrası Bjelica´ya sosyal medyada tepki yağdı.

BJELICA´NIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Taraftarı üzen mağlubiyet değerlendiren Nenad Bjelica´nın müsabaka sonrası açıklamaları da tepki çekti. Hatayspor savunmasını aşamayan takımın ilk yarıdaki oyununu beğendiğini söyleyen Bjelica´nın, "70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık" sözleri taraftardan eleştiri aldı.

BJELICA´NIN DEPLASMAN İSTİKRARSIZLIĞI

Bordo mavili takımda istediği istikrarı bir türlü sağlayamayan Nenad Bjelica en fazla mağlubiyeti deplasmanda yaşadı. Geçen sezonun 30´uncu haftasında takımın başına geçen ve sezon boyunca 8 maça çıkan Hırvat hoca, 4 galibiyet ve 4 yenilgi almıştı. Geçen yıl çıktığı 4 deplasman maçından yalnızca Giresunspor karşısında galip gelen Bjelica, Konyaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmalarında sahadan yenik ayrıldı. Yeni sezonda da deplasman istikrarsızlığını sürdüren Hırvat teknik adam, bu sezon ligdeki 6 maçın 3´ünü kaybederken Hatayspor karşısında ikinci deplasman yenilgisini yaşadı.

ÖNE GEÇTİĞİ 3 MAÇI KAYBETTİ

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, geçen sezon 30´uncu haftada oynanan Sivasspor karşılaşmasında Markovic´in golüyle 1-0 öndeyken kalesinde gördüğü 4 golle sahadan mağlup ayrılmıştı. Bordo mavili takım yine Bjelica yönetiminde geçen sezonun 32´nci haftasında Konyaspor´a karşı Hamsik´in golüyle 1-0 öndeyken kalesinde 2 gol görerek sahadan puansız ayrıldı. Bjelica bu sezon ilk kez skor olarak üstün durumdayken rakibinin geri dönüşüyle ilk mağlubiyetini yaşadı. Trabzonspor kariyerinde toplam 14 maça çıkan ve 7 mağlubiyet yaşayan 52 yaşındaki hoca, 3 müsabakada rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.

MENDY 2 MAÇTA 2 KART GÖRDÜ

Yeni takımında ilk kez Beşiktaş maçında sahaya çıkarak etkili oyunuyla göz dolduran Batista Mendy, dün akşamki müsabakada ise farklı bir oyun sergiledi. Baskılı rakibin kıskaca aldığı orta saha, Beşiktaş maçına göre sahada daha agresif bir oyun sergiledi. Beşiktaş maçında ilk sarı kartını gören oyuncu ligde çıktığı ikinci maçında da sarı kart gördü.

ONUACHU NWAKAEME´Yİ TEKRARLADI

Trabzonspor´un kule santrforu Paul Onuachu ise baskılı oynayan rakip karşısında takımını sırtladı. Uzun boyunun avantajını kullanan Nijeryalı oyuncu, Hatayspor defansını aşamayan bordo mavililerin her iki golüne de imzasını attı. ilk yarının uzatma dakikalarında orta yuvarlağa yakın mesafeden kafa vuruşuyla Visca´ya asist yapan Onuachu taraftarı mest etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da takımına gol kazandıran Onuachu bu sezon çıktığı 2 maçta toplam 2 gol 1 asist katkısına ulaştı. Karadeniz ekibine gelişiyle etkisini gösteren Onuachu, takımın eski golcüsü Anthony Nwakaeme'nin performansını da yakaladı. Nijeryalı oyuncu, 2018 yılında Trabzonspor´a katılan Antony Nwkaeme´den bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta 3 gol katkısına ulaşan ilk isim oldu.

VISCA FARKI

Trabzonspor´un başarılı sağ kanadı Edin Visca, Hatayspor karşısında takımının ilk golünü kaydederek durgun ilerleyen maça hareketlilik getirdi. Süper Lig´in eski asist kralı Visca yeni sezonda da takımına skor katkısı sağlayacağını Hatayspor maçında da gösterdi. 3 hafta önce Kasımpaşa maçında asist yapan ve geçen hafta Beşiktaş filelerini havalandıran Boşnak golcü, Hatayspor´u da boş geçmedi. 2011 yılında katıldığı Süper Lig´de Hatayspor ağlarını ilk kez havalandıran Visca, ligde bugüne kadar 27 takıma gol atmayı başarısına ulaştı. Boşnak kanat oyuncusu, MKE Ankaragücü´nde forma giyen Riad Bajic ile birlikte en fazla takımın ağlarını havalandıran yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

ABDÜLKADİR'DEN İKİNCİ DALYA

Trabzonspor´un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 2016 yılından bu yana bordo mavili takımdaki kadro istikrarını sürdürdü. Altyapıdan yetişen oyuncu dün Hatayspor maçında bordo mavili formayla 200´üncü maçına çıktı. Rakip takım karşısında etkili olamayan Abdülkadir 68´nci dakikada kenara alınarak yerini Berat´a bıraktı.

SPOR BASINI KAYBI BJELICA´YA YAZDI

Öte yandan Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler, şok etkisi yaratan Hatayspor mağlubiyetini sayfalarında sert şekilde eleştirdi. Hırvat hocayı mağlubiyetten sorumlu tutan spor basını, futbolcuların yanı sıra kaleci Uğurcan´a da eleştiri oklarını yöneltti. Hatayspor mağlubiyeti spor sayfalarında; `3 puanı Bjelica verdi´, `Milli eldiven yine hatalı goller yedi´, `Beşiktaş zaferi tatlı geldi, hastalık Hatay´da baş gösterdi´, `Trabzon şeker komasına girdi´, `Hoca farklı maç izledi sanırız´, `İntihar ettik´, `Bu yenilgi Bjelica´ya yazar´ başlıklarıyla yer aldı.