Başkan Doğan: Trabzonspor´a yakışmayan bir mağlubiyet oldu TrabzonsporBaşkanı Ertuğrul Doğan, deplasmanda Hatayspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyete ilişkin, "Hatayspor maçı Trabzonspor´a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım" dedi.

TrabzonsporBaşkanı Ertuğrul Doğan, deplasmanda Hatayspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyete ilişkin, "Hatayspor maçı Trabzonspor´a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp tüzüğünün yenilendiği Olağanüstü Genel Kurul´a katıldı. Oylama sonrası tüzük kabul edilirken, Başkan Ertuğrul Doğan kongre çıkışı basın mensuplarına açıklama yaptı. Olağanüstü Genel Kurul´a katılan delegelere teşekkür eden Trabzonspor Başkanı Doğan, "Bizim için önemliydi. Gelip bize burada destek verdiler. Kulüplerine sahip çıktılar, sağ olsunlar. Kongre gayet güzeldi. Sonuçta herkesin ortak değeri Trabzonspor. Bunların hepsi de Trabzonspor´un iyiliği için. Herhangi bir sıkıntı olmadan geçti ve gayet güzel oldu" diye konuştu.

"BÖYLE OLMAMASI GEREKİRDİ"

Geçen hafta oynanan Hatayspor maçında alınan yenilgiyi değerlendiren Doğan, "Hatayspor maçı Trabzonspor´a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bunları konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

"BİRAZDAN HOCAMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Teknik direktör Nenad Bjelica ile görüştüğünü ve yeni bir görüşme daha yapacağını söyleyen Doğan, "Hocamız ile her zaman görüşüyoruz. Birazdan yine görüşeceğiz. Bunlar normal olan görüşmeler. O da sonuçta böyle olmasını istemez. Herkes Trabzonspor´un daha iyi olmasını istiyor, kendisi de öyle. İnşallah bundan sonra buna benzer sonuçlar yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

"DETAYLICA KONUŞACAĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi´nin Süper Lig´e ilgiyi artırmak için Play-off sistemi getirmeye yönelik açıklamalarını değerlendiren Doğan, "Bu çok yeni bir konu. Kulübün gelirinin arttırılması için bu tip konuşmalar daha önce olmuştu ama başkanımız bunu ilk defa dillendirdi. Kendisi herhalde bizi de çağıracaktır, bu konuları detaylıca konuşacağız. Artısını ve eksisini o zaman daha açık konuşabiliriz. Şu anda çok sıcak bir konu. Ne olduğunu tam olarak anlamadan yorum yapmam yanlış olur" ifadelerini kullandı.