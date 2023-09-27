Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor´da Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Trabzonspor,sahasında oynayacağı Pendikspor müsabakası hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 22:06 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor´da Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor,sahasında oynayacağı Pendikspor müsabakası hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

        Süper Lig´in 7´nci haftasında sahasında Pendikspor´u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 17.00´de idman yapan bordo mavililer, fitness, pas ve dar alan oyunları çalışması yaptı.

        Trabzonspor 30 Eylül Cumartesi günü karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-09-27 22:05:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemel...
        Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemel...
        Trabzon'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        Trabzon'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        "Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi
        "Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi
        Trabzon'da deniz manzaralı alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk...
        Trabzon'da deniz manzaralı alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk...
        Başkan Doğan: Trabzonspor´a yakışmayan bir mağlubiyet oldu
        Başkan Doğan: Trabzonspor´a yakışmayan bir mağlubiyet oldu
        Trabzonspor´un tüzüğü spor yasasına uyarlanarak değişti
        Trabzonspor´un tüzüğü spor yasasına uyarlanarak değişti