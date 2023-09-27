Trabzonspor´da Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor,sahasında oynayacağı Pendikspor müsabakası hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Trabzonspor,sahasında oynayacağı Pendikspor müsabakası hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Süper Lig´in 7´nci haftasında sahasında Pendikspor´u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 17.00´de idman yapan bordo mavililer, fitness, pas ve dar alan oyunları çalışması yaptı.
Trabzonspor 30 Eylül Cumartesi günü karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL
2023-09-27 22:05:22