Trabzon'a 11'inci seferini yapan kruvaziyer, 7 bin 630 turist getirdi RUSYA'nınSoçi kentinden kalkan ve Karadeniz'de sefer yapan tek kruvaziyer olan 'Astoria Grande' adlı 195 metre uzunluğundaki gemi, Trabzon Limanı'na geldi. Yıl sonuna kadar planlı 9 seferi daha olan geminin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Trabzon Liman İşletmeleri Müdürü Muzaffer Ermiş, "Bu gelişiyle birlikte 'Astoria Grande'nin 11'inci seferi oldu. Bu seferlerle 7 bin 630 yolcuyu limanımıza getirdi" dedi.

RUSYA'nınSoçi kentinden kalkan ve Karadeniz'de sefer yapan tek kruvaziyer olan 'Astoria Grande' adlı 195 metre uzunluğundaki gemi, Trabzon Limanı'na geldi. Yıl sonuna kadar planlı 9 seferi daha olan geminin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Trabzon Liman İşletmeleri Müdürü Muzaffer Ermiş, "Bu gelişiyle birlikte 'Astoria Grande'nin 11'inci seferi oldu. Bu seferlerle 7 bin 630 yolcuyu limanımıza getirdi" dedi.

Trabzon'da 5 yıl aranın ardından geçen yıl yaz döneminde yeniden başlayan kruvaziyer turları 2023'te de devam etti. Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Palau bandıralı 'Astoria Grande' adlı 195 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip geminin Karadeniz'de başladığı seferler sürüyor. Bu yıl 10 kez Trabzon Limanı'na uğrayan 38 bin grostonluk kruvaziyer, 944 yolcu ve 435 mürettebatıyla dün sabah saatlerinde yine limana yanaştı. Gemideki turistler çiçeklerle karşılandı. Kruvaziyerle Karadeniz turu yapan Rus turistler, şehri dolaştıktan sonra akşam saatlerinde gemiye binip Trabzon'dan ayrıldı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'de sefer yapan tek kruvaziyer olan Astoria Grande, 2023 sonuna kadar 9 kez daha Trabzon Limanı'na uğrayacak.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası kurvaziyer seferlerin iptal edildiğini söyleyen Trabzon Liman İşletmeleri Müdürü Muzaffer Ermiş, "Rus turizmine hizmet etmek için bu gemi kiralanmış ve Karadeniz çanağında Rus turistlere hizmet veriyor. Bu gelişiyle birlikte Astoria Grande'nin 11'inci seferi oldu. Bu seferlerin içerisinde 7 bin 630 tane yolcuyu limanımıza getirdi. Şu anda Ünye Limanı'ndan Trabzon Limanı'na geldi, akşam saatlerinde Trabzon'dan ayrılıp Soçi Limanı'na gidecek. 1 Ekim'de tekrar Trabzon´a gelecek. Toplamda 11 sefer yaptı ve yıl sonuna kadar 9 sefer daha icra edecek" dedi.

Turizm sezonunu değerlendiren Ermiş, "Bu sene Trabzon, turizmde oldukça bereketli bir sezon geçirdi. Arap turizmi, Trabzon'da patlama yaptı. Rus turistler de bir çeşitlilik oldu. Gelen turistler de Trabzon ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ören yerlerini geziyor, meydana çıkıyor, alışveriş yapıyor ve geri dönüyorlar. Trabzon ekonomisine mutlaka katkıları oluyor" diye konuştu.

'YIL SONUNA KADAR 20 SEFERİ TAMAMLAYACAK'

Rusya-Ukrayna savaşındaki savaş nedeniyle Karadeniz'de sefer yapan tek kruvaziyerin `Astoria Grande´ olduğunu söyleyen Ermiş, "Gidişat öyle gösteriyor ki; Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma uzun bir süre daha devam edecek. Bunun kısa vadede biteceğine dair bir öngörümüz bulunmamakta ancak çatışma başlamadan önce uluslararası sefer yapan 22 tane büyük cruise gemilerinin deklarasyonu yapılmıştı. Çatışmanın başladığı tarihlerde, Karadeniz'e döşenen mayınların da etkisiyle bütün seferler iptal edildi. Yıl sonuna kadar Astoria Grande, 20 seferi tamamlamış olacak. Gelecek yıl da öyle aynı seferleri yapmasını bekliyoruz. Çünkü Trabzon Limanı, Rusya'nın turizme açılan bir kapısı konumunda. Hava yollarıyla beraber Türkiye dışında uçacakları noktalar çok az sayıda. Bunun için Rus turistler de deniz yolculuğunu tercih etmekte ve Trabzon ekonomisine iyi katkı sağlamaktalar" ifadelerini kullandı.