Ertuğrul Doğan: Sahada yaşanan terbiyesizliğin bir sonunun gelmesi lazım Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Pendikspor maçı sonrası, "Sahada yaşanan terbiyesizliğin bir sonunun gelmesi lazım. Burası dingonun ahırı değil. Kimsenin kimseyi bu şekilde tahrik etmeye hakkı yok" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Pendikspor maçı sonrası, "Sahada yaşanan terbiyesizliğin bir sonunun gelmesi lazım. Burası dingonun ahırı değil. Kimsenin kimseyi bu şekilde tahrik etmeye hakkı yok" dedi.

Süper Lig´in 7´nci haftasındaki Trabzonspor-Pendikspor maçı, bordo-mavililerin 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Müsabakada çift sarı karttan kırmızı kart gören Batista Mendy cezalı duruma düştü. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonu açıklama yaparak hakem kararlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

"TERBİYESİZLİK YAPILMAYACAK"

Başkan Doğan, "Bu tür konuşmaları yapmayı seven biri değilim ama sahada yaşanan terbiyesizliğin bir sonunun gelmesi lazım. Burası dingonun ahırı değil. Herkesle alakalı konuşuyorum. Hakemler de federasyon da fark etmez. Herkes bu işin tedbirini alacak. Kimsenin kimseyi bu şekilde tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak" diye konuştu.

"HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"

Müsabaka hakemlerini eleştiren Doğan, "Mendy´nin atıldığı pozisyonda hakem pozisyonu gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü merak ediyorum. Neyi gördüğünü çıkıp açıklayacak. VAR´daki arkadaşa sesleniyorum, akşam eve gittiğinizde nasıl rahat ediyorsunuz? Sadece bu haftayla alakalı konuşmuyorum. Bu terbiyesizliğin bir yerde bir sınırının gelmesi lazım. Kimse Trabzonspor camiasıyla bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak, çok net söylüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ertuğrul Doğan´ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR

2023-09-30 18:47:02