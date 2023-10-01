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        Trabzonspor´da Trezeguet´ye doğum günü sürprizi

        Süper Lig´in 8´inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına sabah idmanıyla başladı. Bugün doğum günü olan Mahmoud Hassan Trezeguet´ye takım arkadaşları idmanda pasta keserek kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:35
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        Trabzonspor´da Trezeguet´ye doğum günü sürprizi
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        Süper Lig´in 8´inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına sabah idmanıyla başladı. Bugün doğum günü olan Mahmoud Hassan Trezeguet´ye takım arkadaşları idmanda pasta keserek kutlama yaptı.

        Süper Lig´in 7´nci haftasında dün sahasında Pendikspor´u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ara vermeden gelecek hafta oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışan bordo-mavililerde, Pendikspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı. Diğer oyuncular da koordinasyon çalışmasının ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

        TREZEGUET'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

        Bordo-mavili takımda, 29 yaşına giren sol kanat oyuncusu Trezeguet´ye idmanda doğum günü kutlaması yapıldı. Bakasetas´ın kestiği pastayı fazla yemek istemeyen Mısırlı oyuncu takım arkadaşlarının şakasına maruz kaldı. Trezeguet´nin yüzü pastaya bulanırken idmanda renkli görüntüler oluştu.

        Karadeniz ekibi yarın saat 17.30´da yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-10-01 14:31:18

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