Trabzonspor sahasında bulduğu 3 puanla `çok şükür´ dedirtti Trabzonspor, Süper Lig´in 7´inci haftasında Pendikspor´u 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 12´ye yükseltti. İniş çıkışlı süreç yaşayan Karadeniz ekibi, Hatayspor mağlubiyeti sonrası 3 puan kazanmayı başardı. Trabzonsporlu Mendy´nin gördüğü kırmızı kart ve tartışmalı hakem kararlarının damgasını vurduğu müsabakada sergilenen oyun taraftarlar nezdinde umut vermedi.

Trabzonspor, Süper Lig´in 7´inci haftasında Pendikspor´u 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 12´ye yükseltti. İniş çıkışlı süreç yaşayan Karadeniz ekibi, Hatayspor mağlubiyeti sonrası 3 puan kazanmayı başardı. Trabzonsporlu Mendy´nin gördüğü kırmızı kart ve tartışmalı hakem kararlarının damgasını vurduğu müsabakada sergilenen oyun taraftarlar nezdinde umut vermedi.

Süper Lig´in 7´inci haftasında sahasında Pendikspor´u konuk eden Trabzonspor, rakibini Onuachu ve Bakasetas´ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Kalesinde tek gol gören ve maç sırasında Mendy´nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalan takımın sahadaki oyunu taraftarı mutlu etmedi. Bordo-mavili taraftarların Hatayspor mağlubiyeti sonrası tribünleri boş bıraktığı müsabakada Trabzonspor, rakibine attığı 2 golü de duran toptan kazandı. Top oynama üstünlüğünü rakibine bırakan Karadeniz ekibi, haftayı 12 puanla kapatırken ligin 3´üncü sırasına yükseldi.

BJELICA'NIN BU SEZON 4´ÜNCÜ GALİBİYETİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, geçen hafta üstün durumdayken yenilen 3 golle kaybedilen Hatayspor maç kadrosunu büyük ölçüde korurken tek değişikliği sol kanatta yaptı. Galatasaray maçında sakatlanarak 2 maç kaçıran Mahmoud Trezeguet, Bjelica´nın tercihiyle 4 hafta sonra kendisine ilk 11´de yer buldu. Hırvat hoca maç sonunda yaptığı açıklamada hak edilen bir galibiyet kazandıklarını söyledi. Uğurcan´ı ayrıca tebrik eden Bjelica, Pendikspor maçıyla bu sezon ligdeki 4´üncü galibiyetini aldı. Trabzon´da oynanan müsabakalarda 3 galibiyet alan ve tek mağlubiyetini Çaykur Rizespor´a karşı yaşayan Bjelica, iç sahada 2 maç üst üste kazandı. Geçen sezonun 30´uncu haftasında takımın başına geçen Hırvat hoca, çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederken beraberlikle tanışmadı.

ONUACHU TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un Southampton'dan kiralık olarak transfer ettiği Paul Onuachu, Pendikspor maçında attığı golle Trabzonspor'a transfer olduğu ilk sezonunda oynadığı ilk 3 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Golcü oyuncu, geldiği ilk sezonda gol istikrarı sağlayarak, ikinci sezonda bunu başaran Burak Yılmaz ile üçüncü sezonda aynı gol sayısına ulaşan Antony Nwakaeme´yi geçti. Onuachu'nun maçta attığı 4 şutun 3'ü fileleri buldu.

BAKASETAS´IN PERFORMANSI ARTIYOR

Anastasios Bakasetas, Pendikspor karşısında Onuachu´nun ardından takıma ikinci golü kazandırdı. Yeni sezonda performansını giderek yükselten Bakasetas, 27´nci dakikada attığı frikik golüyle bu sezonki 3´üncü golüne de imza attı. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş müsabakalarında 1´er gol kaydeden Yunan oyuncu dün akşam Onuachu´nun attığı golün de asistini köşe vuruşundan yaptı.

UĞURCAN´A TEBRİK

Trabzonspor´un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, 10 kişi kalan takımına Pendikspor karşısında can simidi oldu. Rakibin kritik ataklarında gole geçit vermeyen milli kaleci, 89´uncu dakikada Görkem´in yakın mesafeden vuruşunda mutlak golü önledi. Maçı tribünde izleyen az sayıdaki taraftar başarılı kaleciye tezahürat yaptı. Beraberliği önleyen Uğurcan teknik direktör Nenad Bjelica´nın takdirini kazandı. Milli oyuncu, "Son dakikalardaki kurtarışla 2 puan kazandırdı bize. Son zamanlardaki eleştirilere de bakınca bu önemli bir kurtarıştı" sözleriyle hocasından takdir aldı. Sezon başından bu yana performansında keskin düşüş yaşayan Uğurcan, kurtarışlarıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular arasında yer aldı. Milli eldiven bu sezon çıktığı 7 lig maçında kalesinde 10 gol görürken 2 müsabakada kalesine duvar ördü.

MENDY´NİN GÖRDÜĞÜ KARTA TEPKİ

Trabzonspor´da çıktığı 3 maçta da sarı kart gören ve dün akşam çift sarı kartla oyundan atılan Batista Mendy gelecek hafta oynanacak önemli Adana Demirspor maçında olmayacak. Mendy´nin ikinci sarı kartı gördüğü pozisyon tartışmalara neden oldu. Hakem Bahattin Şimşek´in yanlış karar verdiğini savunan taraftarlar ve spor camiası, Fransız oyuncunun haksız yere ceza aldığını savundu.

2 KIRMIZI 5 SARI KARTLI MAÇTA YARDIMCI ANTRENÖR CEZAYA DÜŞTÜ

Hakem Bahattin Şimşek yönetimindeki Trabzonspor-Pendikspor karşılaşmasında 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişiye toplam 2 kırmızı ve 5 sarı kart çıktı. Trabzonsporlu Mendy çift sarı kartla oyun dışı kalırken Pendikspor´da Endri Çekici de sarı kart gördü. Hakem Şimşek ayrıca her iki takımın kulübesine de kart gösterdi. Pendikspor´da yardımcı antrenör Ragıp Başdağ ile Trabzonspor´da sarı kart sınırındaki yardımcı antrenör Nino Bule maçın ilk devresinde sarı kart gördü. Ligde 4´üncü sarı kartını gören Bule maçın bitiş düdüğü sonrası hakemden bu kez kırmızı kart gördü.

BENKOVIC KORKUTTU

Pendikspor karşısında maça ilk 11´de başlayan Filip Benkovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle 68´inci dakikada yerini Denswil´e bıraktı. Hırvat stoperin sakatlığının ciddiyeti yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

TATSIZ GALİBİYET MANŞETLERDE

Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavili takımın Pendikspor galibiyetini tepkili yorumlarla sayfalarına taşıdı. Takım oyunu, hakem kararları ve teknik direktör Nenad Bjelica´ya yönelik eleştirilere yer veren gazeteler, `Bu futbolla işimiz zor´, 'Size rağmen çok çükür kazandık´, `Bjelica yönetiminde Trabzonspor futbolu unuttu´, `Pendik´i yendik, kendimize geldik´, `Galibiyet güzel´, `Pendik´in golü öncesi faul var´, `Fırtına nefes aldı´, `Çok anlamlı 3 puan´ başlıklarıyla galibiyeti sayfalarına taşıdı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-10-01 14:48:35