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        Trabzonspor camiasına destek çağrısı

        TrabzonsporDivan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve takıma destek verilmesi için bordo mavili camiaya seslendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:35
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        Trabzonspor camiasına destek çağrısı
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        TrabzonsporDivan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve takıma destek verilmesi için bordo mavili camiaya seslendi.

        Trabzonspor´un dün akşam oynana Pendikspor maçı sonrası açıklama yapan kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, hakemlerin verdiği hatalı kararlara ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek´e seslenen Ertuğrul Doğan´a bordo mavili kulübün kurullarından destek açıklaması geldi.

        ÖREN: KULÜBÜN MACERAYA TAHAMMÜLÜ YOKTUR

        Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören yazılı açıklama yaparak, takımın durumu ve saha sonuçları nedeniyle yöneticiler üzerinde yapılacak baskının olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyledi. Başkan Doğan´a bu zorlu süreçte destek vermeleri için camiaya çağrı yapan Mahmut Ören, "Bu sezon oynanan oyun ve saha sonuçları beklendiği gibi olmayabilir. Hocanın sistem yetersizliği ya da eksikliği de olabilir, hatta ülke futbolunu tanımama şanssızlığı da olabilir. Bunu eleştirmek özgürlüktür, haktır. Ama aşırı duygusallık içine girip, kırıp dökmenin, zarar vermenin gereği yok. Çünkü bu yönetenleri maceraya sürüklüyor. Kulübün ise artık maceraya tahammülü yoktur. Oysa iyi niyetiyle, ağır bir mali yükün altına giren başkanın gayreti kadar, camianın da desteğine ihtiyacı var. Bu yüzden camianın, Trabzonspor 'a büyük sabırla destek olması lazım. Lütfen, sevgi, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirelim. Hepimiz biliyoruz ki sevgi, saygı ve nezaket, kulübe verilen emeklerin en büyük ödülüdür. Herkes, sadece saha sonuçlarına değil, kulübün ekonomik dar boğazdan kurtulmasına hedeflenmelidir. Meselelere sadece skor odaklı bakmamalıdır. Çünkü bu yönetenler üzerinde; galipsen "çok başarılı", yaptığın işler tümüyle "doğru", mağlupsan "çok başarısız", yaptığın işler "tümüyle yanlış" algısı yaratıp, tribünlere sirayet ederek yönetenler üzerinde olumsuz baskıya yol açıp, yeni yanlışlar yaptırmaktadır" dedi.

        "KULÜBÜ MİRAS DEĞİL EMANET ALDIK, SOKAKTA BULMADIK"

        Kulübün geleceğini düşünerek tavır sergilenmesi gerektiğini belirten Ören, "Bizler, bu minvâlde sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz, yarın büyük vebâle ortak olmamalıyız. Kişilerin keyfini değil, kurumun istikbalini düşünmeliyiz. Biz kulübü miras değil emanet aldık, sokakta bulmadık. Trabzonspor'a olan sevgimizden, kulübe zarar veren, aşırı duygusal tartışmalardan uzak durmalıyız. Son günlerin alışkanlığı olan algı yaratmak adına muhalefet etmek için muhalefet de olmayınız. Kim kulüp PR'ını kendi PR'ının önünde tutup, emeğe saygı ve saygıya hürmet gösteriyorsa onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        SÜRMEN: CAMİAYA DÜŞEN DESTEK VERMEKTİR

        Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de yaptığı yazılı açıklamayla başkan Doğan´ın büyük fedakârlıklarla takımı ve kulübü ayakta tutmaya çalıştığını ifade etti. Trabzonspor´un olumsuz bir ortama sürüklenmeye çalışıldığını belirten Sürmen, şu ifadeleri kullandı:

        "Bir Başkan düşünün, kulübe icracıların gelmeye başladığı ve ödeme yapılmaması nedeniyle bazı futbolcuların serbest kalma ihtimalinin olduğu bir dönemde taşın altına elini koyup ödemeleri şahsen ya da bulduğu yüksek bedelli sponsorlar ile karşılayacak. Sonra bazı hakem ya da spor adamları bu büyük özveriyi yerle bir etmek için çaba sarf edecek. Tuhaftır ki 'O gitsin ben geleyim' akıl tutulmasında olan bazı Trabzonsporlular da Trabzonspor´un bu sürüklenmeye çalışıldığı olumsuz ortama sessiz kalıp başkan ve yönetimi yalnız bırakmayı tercih edebiliyor. Elbette Trabzonspor Yönetimi yaşanan bazı aksaklıkları düzeltmek için çaba sarf etmelidir."

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-10-01 15:30:39

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