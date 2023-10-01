Trabzonspor, Mendy´nin kırmızı kartı için federasyona başvuracak Trabzonspor Kulübü, dün akşam oynanan Pendikspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Batista Mendy´e verilen ceza için Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) cezanın iptali için başvurma kararı aldı.

Trabzonspor Kulübü, dün akşam oynanan Pendikspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Batista Mendy´e verilen ceza için Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) cezanın iptali için başvurma kararı aldı.

Süper Lig´in 7´nci haftasında Trabzonspor´un sahasında oynadığı Pendikspor maçında orta saha oyuncusu Batista Mendy, 56´ncı dakikada Thuram'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 72´nci dakikada orta sahada Midtsjö ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı sert hareket gerekçesiyle hakem Bahattin Şimşek´ten ikinci sarı kartı gören futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç sonu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, spor yorumcularının da tartıştığı pozisyon nedeniyle Mendy´ye verilen ikinci sarı kartın ardından çıkan kırmızı kart cezasına tepki gösterdi.

TFF'YE KARTIN İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Trabzonspor yönetimi maç sonunda birlik görüntüsü sergilerken bugün Mendy´nin cezasına itiraz edilmesi gündeme geldi. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olamayacak Mendy için TFF'ye başvurma kararı aldı. Fransız oyuncuya ikinci sarı karttan gösterilen kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Trabzonspor yönetimi, hafta içinde TFF´ye başvurup futbolcuya verilen cezanın iptalini isteyecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-10-01 16:30:01