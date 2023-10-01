Trabzon´da sağanak; yollar göle döndü TRABZON'unSürmeneilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, caddeler göle döndü. Meteoroloji sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Doğu Karadeniz'de şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu.

TRABZON'unSürmeneilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, caddeler göle döndü. Meteoroloji sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Doğu Karadeniz'de şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Sürmene ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Gök gürültülü süren ve giderek etkisini artıran sağanakta, araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı; trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere ve saçak altlarına sığınmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin için uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımda beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin´in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 km/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan uyarıda Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği duyuruldu. Duyuruda şöyle denildi;

"Doğu Karadenizde rüzgarın yarın (02.10.2023 pazartesi)batı ve kuzeybatı doğusu, güneybatı yönleriden etkisini artırarak sabah saatlerinde batısı, öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.Fırtınanın salı günü (03.10,2023 ) sabah saatlerinde etkisinı kaybetmesi beklenmektedir."