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        Trabzonspor´da 3 oyuncu geri döndü

        Trabzonspor,deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti. Bordo mavili takımda dün idmana çıkmayan Kourbelis, Fountas ve Teklic bugünkü idmana katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:00
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        Trabzonspor´da 3 oyuncu geri döndü
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        Trabzonspor,deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti. Bordo mavili takımda dün idmana çıkmayan Kourbelis, Fountas ve Teklic bugünkü idmana katıldı.

        Süper Lig´in 8´inci haftasında Adana Demirspor´a konuk olacak Trabzonspor müsabakanın hazırlıklarına tek idmanda devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de idman yapan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve el topu çalışması gerçekleştirdi. Rondo çalışması ve dar alanda oyunlarıyla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Ayaklarına aldıkları darbe nedeniyle dünkü çalışmalara katılmayan Kourbelis, Fountas ve Teklic bordo mavililerin bugünkü idmanına katılarak takımla çalıştı.

        Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın saat 14.00 idmanıyla tamamlayarak Adana´ya gidecek.

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