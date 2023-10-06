Hastanede çıkan arbede sonrası kalp krizi geçirdi, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

GÜVENLİKGÖREVLİSİSAĞLAM İÇİN TÖREN

Trabzon'da 2 ziyaretçi ile çıkan arbededen sonra kalp krizi geçirip, 27 günlük yaşam mücadelesini kaybeden güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi başhekimlik binası önünde tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Sağlam'ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve hastanedeki vatandaşlar katıldı. Trabzon Valisi Yıldırım, Sağlam'ın ailesine başsağlığı diledi.

'ŞEHİT MERTEBESİNDE DEĞERLENDİRİYORUM´

Törende konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Sağlam'ı, görev şehidi olarak gördüğünü belirterek, "Sağlık personeline bu tür şiddetler artarak devam ediyor. Acı olan şu, böyle bir menfur olay sonucu şehadet şerbetini içmesi. 45 yaşında genç bir kardeşimizdi. Görevi başında vefat etti. Kendisini şehit mertebesinde değerlendiriyorum. Acil servisi ve oradaki insanları korurken böyle bir rahatsızlık oldu. Sonrasında ameliyat süreci gerçekleşti. Doktorlarımız elinden geleni yaptılar. Mekanı cennet olsun. Allah bir daha böyle elim olaylar meydana getirmesin. Gerekli mevzuat çalışması ve üniversite olarak gerekli tedbirleri alacağız. Allah bir daha bu tür olaylar vermesin" dedi.

Hastane imamının konuşmasının ardından Sağlam için dualar okundu. Bu sırada hastaneye gelen ve töreni izleyen bir kişi, sağlıkta şiddete tepki gösterdi. Tören sonrası, Sağlam'ın Türk bayrağı örtülü tabutu arkadaşlarının omzunda cenaze aracına yüklenerek, ikindi namazına müteakip defnedilmek üzere Yomra ilçesine gönderildi.