Prof. Dr. Özlü: E-sigarayı içenlerde ölümle sonuçlanan hastalık ortaya çıkabiliyor KARADENİZTeknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, gençler arasında giderek yaygınlaşan elektronik sigara kullanımının büyük bir tehlike olduğunu belirterek, "E-sigara içenlerde akciğerde bir hasara yol açan ve bazen ölümle sonuçlanan ciddi bir hasar, ciddi bir hastalık ortaya çıkabiliyor. Bununla ilgili çok sayıda vaka bildirildi. Elektronik sigarayla ilgili akut zehirlenme vakaları da giderek toplumda daha fazla görülüyor" dedi.

KARADENİZTeknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, gençler arasında giderek yaygınlaşan elektronik sigara kullanımının büyük bir tehlike olduğunu belirterek, "E-sigara içenlerde akciğerde bir hasara yol açan ve bazen ölümle sonuçlanan ciddi bir hasar, ciddi bir hastalık ortaya çıkabiliyor. Bununla ilgili çok sayıda vaka bildirildi. Elektronik sigarayla ilgili akut zehirlenme vakaları da giderek toplumda daha fazla görülüyor" dedi.

Türkiye´de satışı yasak olmasına rağmen özellikle okul çağındaki çocukların ve gençlerin internet üzerinden rahatça ulaşabildiği ve son dönemlerde tüketimi artan elektronik sigaranın masum olmadığını ve bağımlılığı artırdığını belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü uyarılarda bulundu. Elektronik sigaranın toplumda yayılan büyük bir tehlike olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Maalesef son yıllarda Türkiye'de satışı yasak olmasına rağmen internet ortamından satın alınan ve giderek gençler arasında yaygınlaşan bir tehlike var. Bu da elektronik sigara diye bilinen ve toplumda E-sigara diye kısalttığımız elektronik sigara kullanımı. Maalesef bu elektronik sigaralar sigara gibi tehlikeli addedilmiyor. Birçok kişi sigara denince bunun zararlı olduğunu biliyor, uzak kalmak istiyor ama elektronik sigaranın masum olduğu varsayılıyor. Bu şekilde nikotin bağımlılığı oluşuyor. Oysa e-sigara konusu özellikle gençler için çok büyük bir risk" dedi.

`E-SİGARAYLA BAŞLAYAN YOLCULUK, SİGARAYLA DEVAM EDİYOR´

Dünya genelinde tütün kullanımının kısıtlanması ve yasaklanması için çalışmalar yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Tütün sektörünün hareket alanı oldukça kısıtlandı. Gençlerin sigaraya başlaması genelde 10 ila 20 yaş arasında oluyor. 20 yaşından sonra bir erişkinin sigaraya bağımlı hale gelmesi çok sık görülen bir durum değil. Onun için nikotin bağımlılığının asıl 10-20 yaş arasında oluşturulması gerekiyor. Tabii tütün pazarlayan şirketler de bunu biliyorlar ama maalesef onlar açısından diyorum sigara satımı 18 yaş altına yasak. Dolayısıyla bu gruba ulaşamıyorlar. Bu engeli aşmak için e-sigara pazarlaması yapılıyor ve gençler e-sigaraya rahatça ulaşabiliyorlar. Bu yaş grubunda elektronik sigara nikotin bağımlılığı oluşturuyor. Oluşan bağımlılık aynı. Elektronik sigara başlayan yolculuk daha sonra sigarayla devam ediyor. Hatta yapılan çalışmalarda elektronik sigara kullanan gençlerde kullanmayanlara göre tütün bağımlılığı da çok daha fazla gelişiyor. Hatta esrar gibi diğer bağımlılık yapan maddelere bağımlılığın da çok daha fazla geliştiği gösterilmiş. O bakımdan elektronik sigara konusunda hem gençlerin hem ailelerin hem de okuldaki yöneticilerin ve öğretmenlerin dikkatini çekmek isterim" diye konuştu.

`NİKOTİN BAĞIMLILIĞINA GEÇİŞLERİ ÇOK KOLAYCA SAĞLANMIŞ OLUYOR´

Elektronik sigaraların birçok kimyasalı bünyesinde barındırdığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "E-sigaraların kendisi de sağlık açısından büyük riskler taşıyor. Çünkü elektronik sigara sadece nikotin değil. Nikotin de sağlık açısından zararları olan bir madde ama nikotin dışında da içinde birçok kimyasallar, kanserojenler, tatlandırıcılar, aromatikler var. Özellikle bu seçeneklerin çok olması, farklı tat, lezzet, koku içeren e-sigaraların olması gençler için daha cazip hale getiriyor olayı. Dolayısıyla onların bu şekilde nikotin bağımlılığına geçişleri çok kolayca sağlanmış oluyor. Daha sonra da bunu sigarayla tütünle devam ettiriyorlar. Elektronik sigara gençlerimizin nikotin bağımlılığından korunması açısından çok dikkat edilmesi gereken bir tehlike olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

`ELEKTRONİK SİGARA PASİF İÇİCİLİĞE NEDEN OLUYOR´

Elektronik sigaraların akciğer ve kalpte zararlı etkilerinin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Yapılan çalışmalarda hücresel düzeyde de birçok biyolojik etkileri olduğu ortaya konmuş. Hatta elektronik sigaralardan pasif içicilerinde de etkilendiğine dair çalışmalar var. Hiç sigara içmeyenler, elektronik sigara içilen ortamda bulunduklarında bunların kanında ve idrarında nikotin ürünlerinin arttığı gösterilmiş. Bu da pasif içiciliğinin sigara da olduğu gibi E-sigarada da etkili olabileceğini gösteren bir bulgu. Yine elektronik sigara içenlerde akciğerde bir hasara yol açan ve bazen ölümle sonuçlanan ciddi bir hasar, ciddi bir hastalık ortaya çıkabiliyor. Bununla ilgili çok sayıda vaka bildirildi. E-sigaralarla ilgili akut zehirlenme vakaları da giderek toplumda daha fazla görülüyor. Bununla ilgili istatistikler özellikle Amerika'da çok dikkat çekici artışlar var. Ani zehirlenmeler. Çünkü elektronik sigaralar yeni jenerasyonları özellikle çok yüksek dozda nikotini veriyor. Normal sigaralara göre bu e-sigaralardan alınan nikotin miktarı çok daha yüksek ve buna bağlı zehirlenmeler oluyor. Elektronik sigara şarjlarından patlaması ve yangın riski var ve bu şekilde eli yüzü yananlar, travma geçirenler de var. Yani E-sigaralar masum bir alışkanlık değil. Bunu da unutmamak gerekiyor" dedi.