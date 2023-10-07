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        Trabzonspor´da en güçlü aday Abdullah Avcı

        Trabzonspor´da teknik direktör değişikliğinin hazırlığı yapılırken Nenad Bjelica´nın yerine 2020-2023 yıllarında bordo-mavili takımı çalıştıran Abdullah Avcı ismi en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:35
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        Trabzonspor´da en güçlü aday Abdullah Avcı
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        Trabzonspor´da teknik direktör değişikliğinin hazırlığı yapılırken Nenad Bjelica´nın yerine 2020-2023 yıllarında bordo-mavili takımı çalıştıran Abdullah Avcı ismi en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

        Trabzonspor´da ayrılık kararı alınan teknik direktör Nenad Bjelica ile resmi görüşmeler devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısında göreve getirilen ve hedeflenen istikrarı sağlayamayan Hırvat hoca ile yolları ayırma kararı alınırken, taraflar arasında sözleşme fesih görüşmeleri sürüyor.

        BJELICA İNDİRİME SICAK BAKMIYOR

        2022-2023 sezonunun ikinci devresinde ekibiyle bordo-mavili takıma katılan Hırvat hocanın, 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunuyor. Ligde 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Bjelica, tazminatında ise indirime gitmeye sıcak bakmıyor.

        EN GÜÇLÜ ADAY ABDULLAH AVCI

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası grup maçları dolayısıyla verilen milli arada yeni hocayı takıma getirmek istiyor. 5 gün izinli olan bordo-mavili takım, 12 Ekim Perşembe günü Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor yönetiminde olası teknik direktörler arasında Abdullah Avcı öne çıkıyor. Başkan Doğan'ın da Avcı ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

        AVCI DÖNMEK İSTİYOR

        Bordo-mavili taraftarlar Fatih Tekke ve Şenol Güneş gibi isimleri gündeme getirse de yönetim kurulunun listesinde en büyük aday olarak Abdullah Avcı yer alıyor. Takımdaki başarısızlık ve devamında gelen olağanüstü kongre süreci nedeniyle 7 ay önce istifa eden Abdullah Avcı da bordo-mavili takıma geri dönmek istiyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-10-07 18:29:03

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